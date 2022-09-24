Мобилизация в РФ. С Путиным может произойти интересный парадокс — политолог 24 сентября, 08:31 По мнению Николая Давыдюка, армию Путина могут ожидать новые поражения, несмотря на мобилизацию (Фото:Sputnik/Pavel Bednyakov/Pool via REUTERS)

Политолог Николай Давыдюк в интервью НВ рассказал о том, что в связи с мобилизацией в РФ с российским диктатором Владимиром Путиным может произойти парадокс.

«С Путиным здесь может произойти интересный парадокс: пока он будет собирать более многочисленную армию, ВСУ освободят Херсон. Тогда он попадет в тупик. Потому что он вроде бы усилился, поднял ставки, а имиджевые потери продолжатся. Потому что российская армия сейчас остается отступающей армией», — сказал Давыдюк НВ.

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Напомним, 21 сентября, после отмененного накануне обращения к гражданам РФ, кремлевский диктатор Владимир Путин объявил в стране «частичную мобилизацию».

По словам министра обороны Сергея Шойгу, он планирует отправить на фронт еще 300 тысяч резервистов.

После этого россияне начали массово скупать билеты в другие страны, чтобы избежать участия в войне в Украине.

Между тем, ВСУ продолжают свое контрнаступление, начавшееся 29 августа, освобождая украинские территории сразу на нескольких направлениях.

Силы обороны удерживают Антоновский мост и другие переправы через Днепр в Херсонской области под огневым контролем, не давая оккупантам восстановить критически важные для них маршруты.

Таким образом они заблокировали переброску российских войск, что серьезно снизило возможности ВС РФ в этом регионе.

Кроме Херсонской, активное контрнаступление началось также и в Харьковской области.

На сегодняшний день достоверно известно об освобождении целого ряда территорий общей площадью более 8000 кв. км, в том числе ключевые для РФ Балаклею, Купянск и Изюм.

Такой ход событий заставил кремлевский режим инициировать через своих марионеток в ОРДЛО срочный псевдореферендум о «присоединении» этих территорий к РФ.

В свою очередь украинские партизаны продолжают ликвидацию коллаборантов, добровольно согласившихся работать на российских захватчиков.

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