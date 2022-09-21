Латвия не будет впускать россиян, бегущих от путинской мобилизации — глава МИД 21 сентября, 12:09 Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что никакие визы россиянам выдаваться не будут (Фото:Saeima/flickr.com)

Правительство Латвии не будет выдавать гуманитарные или другие виды виз россиянам, бегущим от «частичной мобилизации», объявленной главой кремлевского режима Владимиром Путиным.

Об этом заявил министр иностранных дел страны Эдгар Ринкевич.

По его словам, такое решение принято «из соображений безопасности».

«Латвия не будет выдавать гуманитарные или другие виды виз тем гражданам России, которые уклоняются от мобилизации, а также не изменит ограничения на пересечение границы для граждан России с шенгенскими визами, введенные с 19 сентября», — предупредил глава латвийского МИД у себя в Twitter.

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Напомним, кремлевский диктатор Путин объявил «частичную мобилизацию» в стране в среду, 21 сентября, после отмененного накануне обращения к гражданам.

По словам министра обороны РФ, он планирует отправить на фронт еще 300 тысяч резервистов.

После этого россияне начали массово скупать билеты в другие страны, чтобы избежать участия в войне в Украине.

Между тем, ВСУ продолжают свое контрнаступление, начавшееся 29 августа, освобождая украинские территории сразу на нескольких направлениях.

Силы обороны удерживают Антоновский мост и другие переправы через Днепр в Херсонской области под огневым контролем, не давая оккупантам восстановить критически важные для них маршруты.

Таким образом они заблокировали переброску российских войск, что серьезно снизило возможности ВС РФ в этом регионе.

Кроме Херсонской, активное контрнаступление началось также и в Харьковской области.

На сегодняшний день достоверно известно об освобождении целого ряда территорий общей площадью более 8000 кв. км, в том числе ключевые для РФ Балаклею, Купянск и Изюм.

Такой ход событий заставил кремлевский режим инициировать через своих марионеток в ОРДЛО срочный псевдореферендум о «присоединении» этих территорий к РФ.

В свою очередь украинские партизаны продолжают ликвидацию коллаборантов, добровольно согласившихся работать на российских захватчиков.

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