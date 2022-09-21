Латвия не будет впускать россиян, бегущих от путинской мобилизации — глава МИД

21 сентября, 12:09
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Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что никакие визы россиянам выдаваться не будут (Фото:Saeima/flickr.com)

Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что никакие визы россиянам выдаваться не будут (Фото:Saeima/flickr.com)

Правительство Латвии не будет выдавать гуманитарные или другие виды виз россиянам, бегущим от «частичной мобилизации», объявленной главой кремлевского режима Владимиром Путиным.

Об этом заявил министр иностранных дел страны Эдгар Ринкевич.

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По его словам, такое решение принято «из соображений безопасности».

«Латвия не будет выдавать гуманитарные или другие виды виз тем гражданам России, которые уклоняются от мобилизации, а также не изменит ограничения на пересечение границы для граждан России с шенгенскими визами, введенные с 19 сентября», — предупредил глава латвийского МИД у себя в Twitter.

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https://twitter.com/edgarsrinkevics/status/1572500851813658625

Напомним, кремлевский диктатор Путин объявил «частичную мобилизацию» в стране в среду, 21 сентября, после отмененного накануне обращения к гражданам.

По словам министра обороны РФ, он планирует отправить на фронт еще 300 тысяч резервистов.

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После этого россияне начали массово скупать билеты в другие страны, чтобы избежать участия в войне в Украине.

Между тем, ВСУ продолжают свое контрнаступление, начавшееся 29 августа, освобождая украинские территории сразу на нескольких направлениях.

Силы обороны удерживают Антоновский мост и другие переправы через Днепр в Херсонской области под огневым контролем, не давая оккупантам восстановить критически важные для них маршруты.

Таким образом они заблокировали переброску российских войск, что серьезно снизило возможности ВС РФ в этом регионе.

Кроме Херсонской, активное контрнаступление началось также и в Харьковской области.

На сегодняшний день достоверно известно об освобождении целого ряда территорий общей площадью более 8000 кв. км, в том числе ключевые для РФ Балаклею, Купянск и Изюм.

Такой ход событий заставил кремлевский режим инициировать через своих марионеток в ОРДЛО срочный псевдореферендум о «присоединении» этих территорий к РФ.

В свою очередь украинские партизаны продолжают ликвидацию коллаборантов, добровольно согласившихся работать на российских захватчиков.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Мобилизация Латвия Россияне Война России против Украины

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