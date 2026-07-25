Зеленский сообщил, сколько оккупантов потеряла Россия с начала года и сколько набрала

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что с начала 2026 года в вооруженные силы России поступил 221 тысяча оккупантов, тогда как страна-агрессор потеряла 225,5 тысячи оккупантов.

«Из них 131 тысяча — убитые, почти 93 тысячи — раненые, значительная часть ранений — тяжелые, потому что у россиян катастрофически плохая фронтовая медицина», — уточнил Зеленский во время видеообращения.

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Президент Украины также заявил, что российский диктатор Владимир Путин готовится «просто забирать новых россиян на войну», хотя и маскирует это другими словами и сигналами.

«Важно, чтобы мы с партнерами могли оказать на Россию достаточное давление, чтобы мысли о прекращении этой агрессии стали доминирующими — мысли о мире, а не о дополнительной российской мобилизации. Этому способствуют наши операции на дальние расстояния и удары по тылам. Все больше россиян замечают путинскую войну, несут из-за нее потери и считают, что войну не следует затягивать. Мы это видим», — отметил Зеленский.

Мобилизация в России — что известно

18 июля руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что Россия осенью планирует мобилизовать более 500 тысяч человек для восполнения потерь и возможного открытия нового направления фронта.

По его словам, часть мобилизованных планируют отправлять на фронт уже через две недели после призыва для восполнения потерь на востоке, тогда как других будут готовить около месяца для возможного открытия нового направления боевых действий.

1 июня в Telegram-канале депутата Госдумы РФ Андрея Гурулева появилась публикация, в которой говорилось, что Кремль готовит новую мобилизацию на осень, поскольку россияне оказались в тупике на фронте.

Сам Гурулев вскоре заявил, что его Telegram-канал «украли» и что «тексты оттуда распространяются врагами». В то же время, его публикация от 1 июня до сих пор не удалена.

В отчете аналитиков Института изучения войны (ISW) от 22 июля говорится, что Кремль создает условия для потенциальной мобилизации и готовится к возможным гражданским беспорядкам, которые она может спровоцировать.

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В частности, упоминается принятый Госдумой РФ закон, позволяющий гражданам, имеющим судимость — в том числе за преступления, связанные с контрабандой наркотиков и организованной преступностью, — заключать контракты с Министерством обороны России в период официальной мобилизации. Также отмечается, что 21 июля Росгвардия опубликовала проект поправок, расширяющих ее правила гражданской обороны для «защиты российского общества от неопределенных опасностей» в условиях мобилизации, военного положения и военного времени.

Российский диктатор Владимир Путин в ноябре 2025 года подписал закон, позволяющий ему направлять резервистов в районы боевых действий без объявления мобилизации. По данным аналитиков ISW, Кремль, вероятно, использует этот закон для проведения поэтапного частичного призыва резервистов.

Решение о мобилизации остается личным решением Путина и в конечном счете зависит от его собственной оценки ситуации на поле боя и внутренней стабильности Кремля, констатировали в ISW. Пока неясно, примет ли Путин такое решение в ближайшее время и в каком именно формате может быть объявлена мобилизация, добавили там.