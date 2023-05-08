РФ пытается завербовать трудовых мигрантов из Центральной Азии для участия в войне против Украины — британская разведка

8 мая, 11:15
Поделиться:
В РФ пытаются набрать еще 400 тысяч контрактников для войны против Украины (Фото:Sergey Pivovarov/File Photo/Reuters)

В РФ пытаются набрать еще 400 тысяч контрактников для войны против Украины (Фото:Sergey Pivovarov/File Photo/Reuters)

В России пытаются вербовать для участия в войне против Украины трудовых мигрантов из Центральной Азии.

Как сообщили в пресс-службе разведки Минобороны Британии, вербовщики были замечены у мечетей и миграционных пунктов, пытаясь привлечь в ряды оккупационной армии РФ таджиков и узбеков.

Видео дня

Вербовщики предлагали бонусы за регистрацию в размере $2390 и зарплату до $4160 в месяц. Мигрантам также было предложено ускоренное получение российского гражданства от шести месяцев до одного года вместо обычных пяти лет.

В британской разведке отмечают, что таким образом военкоматы пытаются привлечь 400 тысяч «добровольцев» на войну против Украины, отложив тем самым объявление обязательной мобилизации в РФ.

Читайте также:
«Клетка захлопнулась». В РФ приняли закон об электронных повестках и наказании за уклонение от призыва — к чему это приведет

Таким образом кремлевский режим хочет свести к минимуму недовольство внутри страны на фоне огромных потерь российских оккупантов в Украине.

24 марта издание Bloomberg сообщило, что Россия планирует набрать еще 400 тысяч контрактников после того, как ее наступление провалилось в Украине. Это происходит на фоне огромных потерь оккупационной армии РФ, они уже приближаются к 195 тысячам.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Война России против Украины мобилизация в России

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X