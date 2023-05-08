РФ пытается завербовать трудовых мигрантов из Центральной Азии для участия в войне против Украины — британская разведка 8 мая, 11:15 В РФ пытаются набрать еще 400 тысяч контрактников для войны против Украины (Фото:Sergey Pivovarov/File Photo/Reuters)

В России пытаются вербовать для участия в войне против Украины трудовых мигрантов из Центральной Азии.

Как сообщили в пресс-службе разведки Минобороны Британии, вербовщики были замечены у мечетей и миграционных пунктов, пытаясь привлечь в ряды оккупационной армии РФ таджиков и узбеков.

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Вербовщики предлагали бонусы за регистрацию в размере $2390 и зарплату до $4160 в месяц. Мигрантам также было предложено ускоренное получение российского гражданства от шести месяцев до одного года вместо обычных пяти лет.

В британской разведке отмечают, что таким образом военкоматы пытаются привлечь 400 тысяч «добровольцев» на войну против Украины, отложив тем самым объявление обязательной мобилизации в РФ.

Таким образом кремлевский режим хочет свести к минимуму недовольство внутри страны на фоне огромных потерь российских оккупантов в Украине.

24 марта издание Bloomberg сообщило, что Россия планирует набрать еще 400 тысяч контрактников после того, как ее наступление провалилось в Украине. Это происходит на фоне огромных потерь оккупационной армии РФ, они уже приближаются к 195 тысячам.

