Почему часть мобилизированных в РФ перетекает в Беларусь — объясняет белорусский оппозиционный журналист 7 ноября, 16:21 Фото российских военных, прибывших в Беларусь, опубликованное белорусским минобороны (Фото:Министерство обороны Республики Беларусь via Facebook)

Главный редактор оппозиционной белорусской радиостанции Еврорадио Павел Свердлов в эфире Радио НВ рассказал, почему часть мобилизированных россиян оказывается в Беларуси.

«В Беларуси есть какая-никакая инфраструктура, армия. Россияне призвали 300 тыс. „чмобиков“. Где их размещать? Кто их будет учить? Как будет проходить боевое слаживание, о котором они говорили, в течение месяца? Мы же видим, что все время из одного региона, из другого региона приходит информация о каких-то голодных бунтах, о ржавых автоматах. Я думаю, что часть этих мобилизованных сейчас медленно перетекает в Беларусь», — рассказал Свердлов Радио НВ.

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По его словам, палатки с российскими военными в Беларуси заметили рядом с полигонами, на которых традиционно проводятся и российско-белорусские учения, и просто белорусские учения.

«Говорят про 150 армейских палаток. Армейская палатка — это человек 20, допустим. Можно сказать, что в одном таком учебном центре, назовем его так, может быть три тысячи этих российских мобилизованных», — предполагает главред радиостанции Еврорадио.

По его мнению, обучать мобилизованных россиян могут как российсие, так и белорусские инструктора на белорусской технике, так как свою технику РФ в Беларусь не завозит.

«Они будут там сидеть и чему-то учиться, допустим, месяц. Дальше — поезд и на фронт. Следующая группа, я так подозреваю, мобилизованных заезжает на место этих. Вот такой будет чисто технический и механический процесс», — считает Свердлов.

10 октября белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва договорились о развертывании региональной группировки войск. Лукашенко заявил, что основу группировки составят вооруженные силы Беларуси. В то же время он поручил принять и разместить «не одну тысячу» российских военных на территории республики.

15 октября в минобороны Белоруссии сообщили о прибытии на территорию республики «первых эшелонов» с российскими военнослужащими, входящими в состав так называемой региональной группировки войск РФ и РБ.

4 ноября Радыё Свабода со ссылкой на спутниковые снимки Planet Labs сообщило, что на белорусских полигонах появились палатки с российскими военными.

В частности, большое количество военных палаток и техники видно на 230-м общевойсковом полигоне Обуз-Лесновском под Барановичами (Брестская область). Снимки сделаны 31 октября, но, по данным издания, военные и техника начали прибывать на полигон после 16 октября.

На снимке видно два палаточных городка. Размеры большего — 150×220 метров (больше двух футбольных полей — ред.). Рядом с ним еще один палаточный городок — 90×90 метров.

Отмечается, что всего было доставлено не менее 150 палаток. Возле них около 200 единиц военной техники, в основном грузовики.



