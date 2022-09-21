Испуг, попытки откосить и саботаж. Российские журналисты и политологи, критикующие путинский режим, — о реакции сограждан на мобилизацию 21 сентября, 17:12 Эксклюзив НВ Спустя семь месяцев после полномасштабного вторжения в Украину российский диктатор Владимир Путин и Министерство обороны РФ решили мобилизовать в свою армию еще 300 тыс. резервистов (Фото:REUTERS/Sergey Pivovarov)

Как реалистично мыслящие россияне оценивают решение диктатора Владимира Путина о частичной мобилизации — опрос НВ

После того, как диктатор Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в России, а его министр обороны Сергей Шойгу заявил о планах призвать 300 тыс. резервистов, НВ обратился к россиянам, критически настроенным по отношению к путинскому режиму, чтобы спросить, что они об этом думают.

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Иван Преображенский, российский политолог, последние восемь лет живущий в Чехии

Фото: DW

Я думаю, это заявление [Путина] можно делить на две части: часть для внутренней аудитории, часть для внешней аудитории. Очевидно, главный месседж для внешней аудитории — мы сумасшедшие, у нас ядерная бомба, и мы готовы ее использовать. А для внутренней аудитории самое главное слово частичная мобилизация. Еще одно главное слово-умолчание — это опережающая спецоперация, но при этом нет ни слова о военном положении. Это все еще не война, венного положения в России не объявлено, но при этом каким-то образом украинские войска, оказывается, при поддержке НАТО обстреливают пограничные области России, уже даже не Крым.

Как так получилось с учетом «больших военных успехов» России, никому не понятно. В целом послание к россиянам такое: это частичная мобилизация, вас всех это не касается, заберут соседа, не надо бунтовать, давайте спокойно делать, что делали. Второе — это совсем туманная спрятанная фраза про мобилизацию промышленности. Одной фразой Путин об этом упомянул. В реальности это закон, принятый еще на прошлой сессии Госдумы, который предполагает вводить мобилизационный режим на предприятиях, переводить их на круглосуточную посменную работу без дополнительной оплаты. Вот это там сейчас и будет, потому что, понятно, надо одеть, обуть, накормить, вооружить, приклеить погончики, дать минимальный сухпаек для 250−300 тыс. резервистов, это все же нужно, чтобы превратить их в пушечное мясо. А также вручить им винтовку, скорее всего, уже устаревшую, поскольку в войска уже идет вооружение 50−40-х годов.

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