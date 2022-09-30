Побег от мобилизации. МВД Грузии заявило об уменьшении количества граждан РФ, пересекающих границу на въезд 30 сентября, 15:28 Мужчина несет сумку на голове на фоне массового пересечения россиянами границы с Грузией (Фото:REUTERS/Irakli Gedenidze)

Министерство внутренних дел Грузии сообщило о «значительном сокращении» числа граждан страны-агрессора РФ, которые пересекают государственные границы страны на фоне мобилизации в России.

Об этом сообщает издание Новости-Грузия.

По данным ведомства, за последние сутки в общей сложности в Грузию въехали 6 109 граждан страны-агрессора, а выехали с территории страны — 5 186.

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Поток прибывающих уменьшился почти на 60%. В среду, 28 сентября за сутки в страну въехало 9 642 россиянина, выехали — 5 448.

Исходя из статистики МВД, со дня объявления мобилизации в России, в Грузию въехало минимум 68 887 граждан РФ, а выехали 45 724.

21 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил в стране «частичную мобилизацию». Это произошло на фоне больших потерь войск РФ в Украине, а также провалов российской армии на поле боя.

По официальным данным минобороны РФ, планируется призвать около 300 тысяч резервистов. Однако, по данным российских оппозиционных СМИ, засекреченные планы мобилизации предполагают отправку на войну в Украину 1 миллиона россиян. Кремль мобилизует преимущественно представителей нацменьшинств, что свидетельствует о проведении этнических чисток.

На следующий день после объявления мобилизации россияне начали массово бежать в Грузию, Армению и Казахстан. На границе с Грузией образовались огромные очереди. 26 сентября людям разрешили переходить границу в пункте пропуска Верхний Ларс пешком.

Кремлевский режим пытается пресечь бегство в Грузию россиян. ФСБ выдвинула к пункту пропуска Верхний Ларс бронетранспортер, чтобы не допустить прорыва границы гражданами РФ.