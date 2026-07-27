В Госдуме РФ второй раз за неделю заявили, что слухам о мобилизации верить не стоит

Глава комитета Госдумы страны-агрессора РФ по обороне Андрей Картаполов заявил, что в России якобы нет необходимости проводить новую волну мобилизации , а слухи о таких планах властей распространяет президент Украины.

Об этом пишет The Moscow Times со ссылкой на слова депутата.

Депутат утверждал, что основным способом пополнения личного состава остается набор добровольцев-контрактников, и добавил: чем чаще ВСУ будут атаковать — по его терминологии — «гражданские объекты» на территории России, тем больше людей якобы будет приходить в военкоматы.

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Стоит напомнить, что у самого Картаполова уже был подобный опыт: за день до объявления мобилизации 21 сентября 2022 года он точно так же уверял россиян, что ее не будет, называя тогдашние опасения «безосновательными», — а уже через сутки мобилизацию объявили.

Это уже второй случай за неделю, когда в Госдуме пытаются опровергнуть слухи о мобилизации: 24 июля член комитета по обороне Андрей Колесник также заявлял, что о новом массовом принудительном призыве «речь не идет».

Мобилизация в России — что известно

Путин еще в ноябре 2025 года подписал закон, позволяющий ему направлять резервистов в зону боевых действий без объявления мобилизации — по оценке ISW, Кремль, вероятно, использует именно этот механизм для постепенных частичных призывов. Аналитики подчеркивают, что окончательное решение о мобилизации остается личным решением Путина и зависит от ситуации на фронте и внутренней стабильности режима.

25 июля Зеленский также сообщил, что с начала 2026 года в вооруженные силы России поступил 221 тысяча оккупантов, тогда как страна-агрессор потеряла 225,5 тысячи.

26 июля президент Владимир Зеленский заявил, что Путин планирует провести новую мобилизацию этой осенью. По данным президента, с начала года Минобороны РФ привлекло в армию 221 тысячу контрактников, однако этого оказалось недостаточно: потери за тот же период достигли 225,5 тысячи человек, из них 131 тысяча — убитыми. Зеленский полагает, что Путин объявит мобилизацию после выборов в Госдуму 20 сентября; в ее рамках на фронт могут отправить от 300 до 500 тысяч человек.

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«Он хочет усилить мобилизацию. Не открыто, поскольку боится собственного общества, но сделает это в начале октября, если мы не создадим ему проблем с логистикой, оружием, бензином и дизелем, и если наши партнеры не введут тотальные санкции за его агрессию», — подчеркнул президент Украины, добавив, что Путин прекратит воевать только в случае поражения.