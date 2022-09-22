Германия готова принимать у себя россиян, бегущих от мобилизации 22 сентября, 23:54 Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер (Фото:REUTERS/Annegret Hilse)

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер заявила, что ФРГ может предоставить убежище российским мужчинам, бегущим от мобилизации. Об этом сообщает Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung в четверг, 22 сентября.

По словам Фезер, «каждый, кто выступает против режима Владимира Путина и этим подвергает себя большой опасности», может подать прошение на убежище в Германии из-за «политического преследования».



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«Как правило, в Германии дезертиры, которым угрожают жестокие репрессии, могут получить международную защиту», — сказала она.

Министр уточнила, что решение о предоставлении убежища принимается в индивидуальном порядке и после проверки безопасности.

Министр юстиции Германии Марко Бушман у себя в Twitter написал, что «всем, кто ненавидит путинский путь и любит либеральную демократию, очень рады в Германии».

21 сентября кремлевский диктатор Владимир Путин объявил «частичную» мобилизацию в РФ. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в ходе "частичной" мобилизации будут призваны 300 тысяч резервистов. Мобилизационный ресурс России он оценил почти в 25 миллионов человек. После этого россияне начали массово скупать билеты в другие страны, чтобы избежать участия в войне.



Заявления прозвучали вскоре после стремительного контрнаступления защитников Украины: 14 сентября в Минобороны сообщали, что с 6 сентября (за неделю) ВСУ освободили 388 населенных пунктов и около 8,5 тыс. кв. км только в Харьковской области. По данным Генштаба ВСУ, страна-агрессор уже потеряла в Украине 55 510 своих военных.



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