«Не хотим быть транзитной страной». Финляндия готовится ограничить въезд россиянам

21 сентября, 23:09
Поделиться:
Финляндия готовится еще больше ограничить въезд россиян (Фото:Kenny Ng / Flickr)

Финляндия готовится еще больше ограничить въезд россиян (Фото:Kenny Ng / Flickr)

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто в среду, 21 сентября, заявил, что страна готовит решение по поводу ограничения на въезд российским туристам.

Как сообщает Yle, Хаависто сказал, что Финляндия не хочет быть транзитной страной для россиян с шенгенскими визами, выданными другими странами. По его словам, сейчас в Хельсинки готовят решение, которое скоро передадут в парламент.

Видео дня

Читайте также:

Российские призывники ожидают результатов медицинских тестов в призывном пункте города Батайск, Ростовская область, РФ (Фото:Sergey Pivovarov / REUTERS) Это бессмысленно и рискованно. Как реагирует на заявление Путина о мобилизации и планах аннексировать украинские территории западная пресса

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время встречи с финским коллегой призвал его присоединиться к странам Балтии и Польши и закрыть границу с Россией.

С 19 сентября Польша, Эстония, Латвия и Литва запретили въезд гражданам России с туристическими шенгенскими визами, выданными странами ЕС. Сейчас Финляндия фактически остается единственной страной Шенгенской зоны, куда российские туристы могут въехать по суше.

Читайте также:
Испуг, попытки откосить и саботаж. Российские журналисты и политологи, критикующие путинский режим, — о реакции сограждан на мобилизацию

12 сентября вступило в силу решение Совета Евросоюза о приостановке действия соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией на фоне полномасштабного вторжения российских войск в Украину.

Российский диктатор Владимир Путин 21 сентября объявил «частичную мобилизацию» в России. После этого россияне начали массово скупать билеты в другие страны. В МИД Финляндии заявили, что российские мужчины призывного возраста все чаще пытаются покинуть Россию, что в том числе заметно по количеству заявлений на визы, которые поступают в Финляндию.

https://www.youtube.com/embed/v1mqIXT4mGo
Редактор: Нина Григорская

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Мобилизация Шенген Шенгенская виза Финляндия Запрет на въезд Визы с Россией Война России против Украины

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X