«Не хотим быть транзитной страной». Финляндия готовится ограничить въезд россиянам 21 сентября, 23:09 Финляндия готовится еще больше ограничить въезд россиян (Фото:Kenny Ng / Flickr)

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто в среду, 21 сентября, заявил, что страна готовит решение по поводу ограничения на въезд российским туристам.

Как сообщает Yle, Хаависто сказал, что Финляндия не хочет быть транзитной страной для россиян с шенгенскими визами, выданными другими странами. По его словам, сейчас в Хельсинки готовят решение, которое скоро передадут в парламент.

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Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время встречи с финским коллегой призвал его присоединиться к странам Балтии и Польши и закрыть границу с Россией.



С 19 сентября Польша, Эстония, Латвия и Литва запретили въезд гражданам России с туристическими шенгенскими визами, выданными странами ЕС. Сейчас Финляндия фактически остается единственной страной Шенгенской зоны, куда российские туристы могут въехать по суше.

12 сентября вступило в силу решение Совета Евросоюза о приостановке действия соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией на фоне полномасштабного вторжения российских войск в Украину.

Российский диктатор Владимир Путин 21 сентября объявил «частичную мобилизацию» в России. После этого россияне начали массово скупать билеты в другие страны. В МИД Финляндии заявили, что российские мужчины призывного возраста все чаще пытаются покинуть Россию, что в том числе заметно по количеству заявлений на визы, которые поступают в Финляндию.

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