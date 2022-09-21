Министры иностранных дел ЕС экстренно соберутся для обсуждения новых санкций против России — Боррель

21 сентября, 22:25
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Жозеп Боррель (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Жозеп Боррель (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Министры иностранных дел стран ЕС 21 сентября проведут экстренное совещание на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, чтобы обсудить ответ на последнее заявление Владимира Путина.

Об этом сообщает агентство Reuters в среду, 21 сентября.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сказал, что слова Путина о псевдореферендумах на оккупированных территориях Украины и его угрозы применить ядерное оружие свидетельствуют о панике и отчаянии российского диктатора.

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«Министры должны обсудить эту угрозу, подтвердить постоянную поддержку Украины и предупредить международное сообщество о неприемлемости ситуации, в которую Путин ставит всех нас», — подчеркнул Боррель во время брифинга.

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По словам главы дипломатии ЕС, министры обсудят дальнейшую военную помощь Украине и будущие санкции против России.

Politico со ссылкой на четыре источника среди дипломатов стран ЕС пишет, что Еврокомиссия в течение нескольких дней начнет консультации по следующему пакету санкций против России. В новый пакет могут включить запрет на импорт российских алмазов и других предметов роскоши.

21 сентября Путин объявил частичную мобилизацию в России и заявил, что поддержит проведение фиктивных «референдумов» на временно оккупированных территориях Украины, а также угрожал ядерным ударом в случае «угрозы территориальной целостности» РФ.

После этого в эфире выступил глава минобороны РФ Сергей Шойгу, заявивший, что Россия ведет войну не с Украиной, а с «коллективным Западом». По словам Шойгу, для восполнения колоссальных потерь ВС РФ в Украине страна-агрессор решила мобилизовать 300 тысяч россиян.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Путин хочет утопить Украины в крови своих солдат: «Он видит, что его части просто разбегаются. Ему нужна многомиллионная армия. Потому что он видит, что большая часть тех, кто к нам вторгается, просто убегает. Он хочет утопить Украину в крови, в частности, в крови своих солдат».

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Редактор: Нина Григорская

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