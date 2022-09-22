«Путин идет на значительный риск». России будет сложно мобилизовать 300 тысяч человек — британская разведка

22 сентября, 11:00
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Владимир Путин (Фото:Pool via REUTERS)

Владимир Путин (Фото:Pool via REUTERS)

По данным британской разведки, Россия столкнется с логистическими и административными проблемами при наборе 300 тысяч человек в рамках объявленной частичной мобилизации.

В сводке ведомстве в Twitter говорится, что, вероятно, Россия попытается создать новые формирования этими войсками, которые вряд ли будут боеспособными в течение нескольких месяцев.

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«Даже эта ограниченная мобилизация, скорее всего, будет крайне непопулярна среди части населения России. Путин идет на значительный политический риск в надежде создать столь необходимую боевую мощь», — говорится в сообщении.

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Этот шаг фактически является признанием того, что Россия исчерпала запас добровольцев, желающих воевать в Украине, добавили в разведке.

21 сентября Путин объявил частичную мобилизацию в России и заявил, что поддержит проведение фиктивных «референдумов» с целью аннексии оккупированных территорий Украины.

После этого в эфире выступил глава минобороны РФ Сергей Шойгу, заявивший, что Россия ведет войну не с Украиной, а с «коллективным Западом».

По словам Шойгу, для восполнения колоссальных потерь ВС РФ в Украине было решено мобилизовать 300 тысяч россиян.

https://www.youtube.com/watch?v=5sDMEUBzZxY
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Россия Владимир Путин Великобритания Мобилизация Война России против Украины

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