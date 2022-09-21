Это бессмысленно и рискованно. Как реагирует на заявление Путина о мобилизации и планах аннексировать украинские территории западная пресса 21 сентября, 17:16 Эксклюзив НВ Российские призывники ожидают результатов медицинских тестов в призывном пункте города Батайск, Ростовская область, РФ (Фото:Sergey Pivovarov / REUTERS)

Инициированная российским диктатором эскалация войны не решит проблем Кремля, а лишь создаст новые, считают иностранные СМИ.

Утром 21 сентября российский диктатор Владимир Путин в своем видеообращении объявил в России частичную мобилизацию и заявил, что поддержит проведение фиктивных «референдумов» в захваченных российскими военными регионах Украины с целью их аннексии. Он также в очередной раз пригрозил странам Запада применением ядерного оружия.

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«Эта речь была очевидной попыткой восстановить контроль над все более хаотичной войной, подорвавшей его лидерские позиции как дома, так и на мировой арене», — анализирует выступление российского диктатора американская газета The New York Times. В то же время она обострила напряженное противостояние с западными государствами, которые поддержали Украину оружием, деньгами и разведданными, что внесло свою лепту в последние успехи Украины в отвоевании территорий на северо-востоке.

«Речь является самым ярким свидетельством того, что через семь месяцев крупнейшего конфликта в Европе после Второй мировой войны Россия не в состоянии противостоять Украине и Западу, который ощутимо объединился перед лицом российского вторжения», — соглашаются журналисты другой американской газеты The Wall Street Journal.

«Путин загнан в тупик из-за своих собственных просчетов», — комментирует утреннее заявление диктатора сэр Саймон Мэйол, офицер британской армии в отставке и консультант министерства обороны Великобритании, в интервью интернет-ресурсу британского телеканала Sky News. И теперь он «поставил на карту репутацию всей России».

По мнению издания, объявленная частичная мобилизация — вполне ожидаемый шаг. Однако на ее реализацию уйдет время; к тому же проблемой станет низкий боевой дух новобранцев. Путин сделал то, что отказывался делать с начала войны, отмечает сэр Тони Брентон, бывший посол Великобритании в России. И в глазах российской общественности это приблизило то, что он описывал им как «военную операцию», к настоящей войне.

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