Мобилизация россиян была ожидаемой, поскольку Путин сталкивается с трудностями в Украине — Белый дом
Джон Кирби (Фото:REUTERS/Evelyn Hockstein)
США считают, что мобилизация россиян, которую объявил российский диктатор Владимир Путин, была ожидаемой и говорит о том, что войска РФ сталкиваются с трудностями в Украине.
Об этом сообщил координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби в интервью американскому телеканалу ABC.
«Это определенно признак того, что он сталкивается с трудностями, и мы знаем, что он понес десятки тысяч жертв», — сказал Кирби.
Он напомнил, что у россиян ужасный боевой дух, нет сплоченности на поле боя, а проблемы командования до сих пор не решены. Также в армии РФ множество дезертиров, поэтому российские власти заставляют раненых возвращаться в бой.
«Так что очевидно, что живая сила для него проблема. Он чувствует себя не в своей тарелке, особенно в этом северо-восточном районе Донбасса», — сказал Кирби.
По его словам, желание Путина призвать 300 тысяч россиян — это «много», поскольку это «почти в два раза больше, чем участвовало в войне в феврале этого года.
Кирби отметил, что безосновательные заявления Путина о неонацистах в Украине и о том, что территориальной целостности РФ якобы угрожают, «типичные» и многое из его обвинений уже было озвучено раньше.
По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 55 110 своих военных, за минувшие сутки — 300.
21 сентября Путин объявил частичную мобилизацию в России и заявил, что поддержит проведение фиктивных «референдумов» на временно оккупированных территориях Украины, а также угрожал ядерным ударом в случае «угрозы территориальной целостности» РФ.
После этого в эфире выступил глава минобороны РФ Сергей Шойгу, заявивший, что Россия ведет войну не с Украиной, а с «коллективным Западом». По словам Шойгу, для восполнения колоссальных потерь ВС РФ в Украине страна-агрессор решила мобилизовать 300 тысяч россиян.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.