Мобилизация россиян была ожидаемой, поскольку Путин сталкивается с трудностями в Украине — Белый дом 21 сентября, 16:53 Джон Кирби (Фото:REUTERS/Evelyn Hockstein)

США считают, что мобилизация россиян, которую объявил российский диктатор Владимир Путин, была ожидаемой и говорит о том, что войска РФ сталкиваются с трудностями в Украине.

Об этом сообщил координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби в интервью американскому телеканалу ABC.

«Это определенно признак того, что он сталкивается с трудностями, и мы знаем, что он понес десятки тысяч жертв», — сказал Кирби.

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Он напомнил, что у россиян ужасный боевой дух, нет сплоченности на поле боя, а проблемы командования до сих пор не решены. Также в армии РФ множество дезертиров, поэтому российские власти заставляют раненых возвращаться в бой.

«Так что очевидно, что живая сила для него проблема. Он чувствует себя не в своей тарелке, особенно в этом северо-восточном районе Донбасса», — сказал Кирби.

По его словам, желание Путина призвать 300 тысяч россиян — это «много», поскольку это «почти в два раза больше, чем участвовало в войне в феврале этого года.

Кирби отметил, что безосновательные заявления Путина о неонацистах в Украине и о том, что территориальной целостности РФ якобы угрожают, «типичные» и многое из его обвинений уже было озвучено раньше.

По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 55 110 своих военных, за минувшие сутки — 300.

21 сентября Путин объявил частичную мобилизацию в России и заявил, что поддержит проведение фиктивных «референдумов» на временно оккупированных территориях Украины, а также угрожал ядерным ударом в случае «угрозы территориальной целостности» РФ.

После этого в эфире выступил глава минобороны РФ Сергей Шойгу, заявивший, что Россия ведет войну не с Украиной, а с «коллективным Западом». По словам Шойгу, для восполнения колоссальных потерь ВС РФ в Украине страна-агрессор решила мобилизовать 300 тысяч россиян.

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