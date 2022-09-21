«Парня перекрутило». Арестович проанализировал язык тела Путина во время объявления мобилизации в РФ 21 сентября, 15:04 Владимир Путин (Фото:Кремлин via REUTERS)

Советник Офиса президента Алексей Арестович проанализировал видеообращение российского диктатора Владимира Путина, в котором он объявил о частичной мобилизации.

Арестович на своей странице в Facebook заявил, что у Путина все признаки "внутренней катастрофы".

«Как парня перекрутило. Уклон влево (позвоночник — вопрос власти), попытка закрыться левой рукой, не знает, куда девать правую. Речь полна извинений, просящие интонации, местами — заискивающие», — написал он.



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Советник ОП также добавил, что у него такое бывает, когда «какой-нибудь Вася или Татьяна из Жашкова уведомляют, что отписались».



21 сентября Путин объявил частичную мобилизацию в России и заявил, что поддержит проведение фиктивных «референдумов» с целью аннексии оккупированных территорий Украины.



После этого в эфире выступил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, заявивший, что Россия ведет войну не с Украиной, а с «коллективным Западом».



По словам Шойгу, для восполнения колоссальных потерь ВС РФ в Украине было решено мобилизовать 300 тысяч россиян.



Накануне Госдума РФ ввела в Уголовный кодекс понятия «мобилизация», «военное положение», «вооруженный конфликт». Теперь в России будут строже наказывать за дезертирство, неявку на службу и добровольную сдачу в плен.



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