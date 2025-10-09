Если российский диктатор Владимир Путин проведет мобилизацию в России, это может означать, что он начнет мировую войну, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с журналистами 8 октября, пишет Интерфакс-Украина .

По его словам, Путин до сих пор не проводил мобилизацию, поскольку это означало бы для него потерянные рейтинги.

«Поверьте, платить большие деньги за контракты точно они не хотели. Такие большие деньги, как они платили эти годы. Но они на это пошли. Представьте себе, какая цена защиты его личного рейтинга. И поэтому, если будет мобилизация — то это вызов Европе. Он начнет большую войну», — сказал Зеленский.

По его словам, Путину нужно «продавать» успех. В войне против Украины он уже «продал» все, что мог. Поэтому он может пойти на «быстрые успехи» в Европе.

«Где будут быстрые успехи, туда он и пойдет, если будет мобилизация. Это точно. А для чего ему мобилизовать миллионы? Есть большой риск, что Путин пойдет реально в мировую войну», — добавил президент.

7 сентября заместитель начальника Главного управления разведки Вадим Скибицкий сообщил, что с начала 2025 года Россия призвала по контракту около 280 тысяч солдат, ежемесячно РФ мобилизует 35 тысяч человек. Глава ГУР Кирилл Буданов называл возможную новую мобилизацию в РФ «серьезной угрозой» для Украины.

29 сентября Путин подписал указ о проведении осеннего призыва на военную службу в 2025 году. Призывная кампания продлится с 1 октября по 31 декабря. За это время в РФ планируют мобилизовать 135 тыс. мужчин, не состоящих в запасе — это самое большое количество потенциальных призывников за последние 9 лет.