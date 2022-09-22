Ядерные угрозы России и объявления мобилизации свидетельствуют о крахе вторжения в Украину — Трюдо 22 сентября, 06:08 Джастин Трюдо (Фото:REUTERS/Christinne Muschi)

Объявление российским диктатором Владимиром Путиным мобилизации в РФ свидетельствует о том, что вторжение в Украину терпит крах. Канада осуждает действия Москвы.

Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, пишет Reuters.



Он отметил, что его страна осуждает безответственную эскалацию войны со стороны России.

«А также частичную военную мобилизацию, ядерные угрозы и псевреферендумы России. Поведение Путина свидетельствует лишь о том, что его вторжение терпит крах», — подчеркнул Трюдо.

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Он пояснил, что приказ Путина о мобилизации - это "шаг к признанию того, в чем он не хотел признаваться россиянам, пример того, что все идет не по его плану".

Утром 21 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию и заявил, что поддержит проведение фиктивных референдумов с целью аннексии оккупированных территорий Украины. При этом диктатор так и не объявил войну формально, продолжая заявлять о "специальной военной операции" против Украины.

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