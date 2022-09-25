«Украинцы перехитрили Путина». Западные лидеры не должны слушать бряцание оружием и фальшивые угрозы диктатора — Трасс 25 сентября, 17:59 Лиз Трасс (Фото:REUTERS/Toby Melville/Pool)

Объявление диктатором Владимиром Путиным мобилизации в РФ для продолжения полномасштабного вторжения в Украину свидетельствует о том, что Киев его «перехитрил», заявила премьер-министр Великобритании Лиз Трасс.



Об этом она сказала в интервью CNN.

По словам Трасс, глава Кремля отдал приказ о немедленной мобилизации, «потому что он не побеждает», а вторжение в Украину было его «стратегической ошибкой».

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«Я думаю, что украинцы перехитрили его. Мы видели, как украинские продолжают отражать российское наступление. И я думаю, он не ожидал силы реакции со стороны свободного мира», — сказала лидер Британии.

Трасс убеждена, что, реагируя на военную эскалацию Путина, Запад «не должен слушать его бряцание оружием и фальшивые угрозы». Лидеры должны продлить санкции против РФ и поддерживать украинцев, считает она.

«Если Путину позволят добиться успеха, это не только станет ужасным сигналом в Европе, и, конечно, огромной угрозой для населения Украины. Это также станет сигналом для других авторитарных режимов по всему миру, что вторжение в суверенную страну каким-то образом приемлемо», — заявила премьер Британии.

Выступая на Генассамблее ООН, Трасс заявила, что Лондон не успокоится, пока Украина не победит: Британия сохранит или увеличит военную помощь для борьбы ВСУ с войсками РФ. В 2022 году страна выделила Киеву помощь на 2,3 млрд фунтов стерлингов.

В МИД страны заявили, что заявления российского диктатора о мобилизации в РФ и проведении псевдореферендумов являются «тревожной эскалацией» войны против Украины.

21 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил в стране «частичную мобилизацию». Министр обороны РФ Сергей Шойгу после оглашения мобилизации говорил, что в армию собираются призвать 300 тысяч резервистов. По данным СМИ, диктатор хочет призвать 1 миллион россиян на войну против Украины.



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