На фоне мобилизации в России. Силы быстрого реагирования Литвы приведены в состояние повышенной готовности 21 сентября, 13:51 В Литве Силы быстрого реагирования приведены в состояние повышенной готовности (Фото:Lietuvos Respublikos Krašto apsaugos ministerija/Facebook)

Силы быстрого реагирования Литвы приведены в состояние повышенной готовности из-за мобилизации в России.

Об этом сообщил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас в Twitter.

По его словам, поскольку военная мобилизация России также будет проводиться у границ Литвы, Силы быстрого реагирования страны приведены в состояние повышенной готовности.

Анушаускас добавил, что таким образом хотят предотвратить любые провокации со стороны страны-агрессора.

Видео дня

21 сентября кремлевский диктатор Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в РФ.



Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в ходе частичной мобилизации будет призвано 300 тысяч резервистов. Мобилизационный ресурс России он оценил почти в 25 миллионов человек.



20 сентября марионетки Кремля в ОРДЛО объявили даты своих псевдореферендумов. Боевики «Л/ДНР» заявили, что фейковое голосование пройдет с 23 по 27 сентября. Подконтрольные Кремлю марионеточные «власти» Херсонской области заявили о планах провести «референдум» о «вхождении» в состав России в эти же дни. Псевдореферендум на 23−27 сентября оккупанты запланировали и в Запорожской области.

Заявления прозвучали вскоре после стремительного контрнаступления защитников Украины: 14 сентября в Минобороны сообщали, что с 6 сентября (за неделю) ВСУ освободили 388 населенных пунктов и около 8,5 тыс. кв. км только в Харьковской области.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак назвал шантаж России по поводу проведения «референдумов» на временно оккупированных территориях страхом разгрома. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что псевдореферендумы, которые Россия пытается организовать на захваченных территориях, ничего не изменят.

Также Госдума РФ ввела в Уголовный кодекс понятия «мобилизация», «военное положение», «вооруженный конфликт». Теперь в России будут наказываться за дезертирство, неявку на службу и добровольную сдачу в плен.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.