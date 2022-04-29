Город амазонок. Из-за страха попасть по призыву в армию оккупантов в Донецке исчезли мужчины — обзор иностранных СМИ 29 апреля, 18:28 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Жительницы Краматорска сидят у входа в общежитие, пока в городе идет эвакуация. 25 апреля 2022 года (Фото:Jorge Silva / REUTERS)

Проваленный призыв в армию РФ на Донбассе, тупик, в который попали оккупанты под Николаевом, и партизанское движение в Херсоне — о чем пишут иностранные СМИ.

Российская армия продвигается на востоке Украины, но делает это «медленно и неравномерно», пытаясь решить массу проблем, с которыми сталкивалась в первые недели вторжения, приводит мнение чиновников США и представителей НАТО американская медиа-компания CNN . Агрессору удается лучше совмещать свои воздушные и наземные операции и осуществлять поставки, но, несмотря на это, его войска продвигаются «на несколько километров или около того» в день, отмечают источники издания.

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Россия, чтобы исправить ошибки в коммуникациях и координации, которые она допустила под Киевом, разместила элементы управления и контроля вблизи своей границы с восточными областями Украины. По данным американского военачальника, сейчас на территории Украины находятся 92 российские батальонные тактические группы ( БТГ), еще 20 групп расположены непосредственно на границе РФ.

Военные действия на востоке Украины будут разворачиваться скорее как традиционные бои и будут напоминать битвы Первой и Второй мировых войн — с применением более тяжелого вооружения на более открытой местности, предполагает один из высокопоставленных чиновников НАТО. В отличие от первого этапа войны, здесь агрессор будет придерживаться «более классической российской военной доктрины», добавляет другой представитель Альянса.

«Есть немало [поводов для] беспокойства по поводу битвы на востоке, — цитирует CNN члена Палаты представителей США Майка Квигли. — Во-первых, там лучше местность для россиян. Во-вторых, более короткие линии снабжения, усвоенные уроки и тот факт, что у вас очень разъяренный Путин, который, думаю, пытается реабилитировать российские войска в глазах остального мира».

Впрочем, неясно, удастся ли РФ внедрить изменения, необходимые для достижения доминирующей позиции на Донбассе. Ведь российская армия понесла тяжелые потери – как живой силы, так и военной техники. Кроме того, передислоцированная из разных регионов Украины российская техника может быть еще не полностью отремонтирована. А многие боевые подразделения состоят из солдат, которые никогда не воевали и не учились вместе.

По оценке США, российские подразделения находятся в худшем состоянии, чем ожидалось, сообщил представитель американского оборонного ведомства. Пока численность некоторых подразделений сократилась до 70%, что согласно западной боевой доктрине равно потере боевой эффективности. Кроме того, для обновления своих БТГ россияне совмещали модернизированное вооружение с устаревшим и некачественным, что может ухудшить их способность эффективно маневрировать на поле боя. Между тем, на восточном, как и на других фронтах, украинская армия оказывает врагу жесткое сопротивление, имея дополнительное преимущество в виде укрепленных оборонных позиций, обустроенных за предыдущие восемь лет войны. Параллельно ВСУ интегрирует в свой арсенал новое вооружение и технику, полученные от западных партнеров.

«Путин столкнулся с головоломкой, – цитирует CNN военного эксперта и американского генерала в отставке Марка Гертлинга. — Способность его сил уменьшается, а состояние кадров является одной из его самых больших проблем. Привлечение резервистов не поможет... на самом деле, я бы предположил, что оно повредит. Оно может обеспечить «тела», но не обученных солдат, которые бы изменили ситуацию».

Для пополнения человеческих ресурсов российская армия отчаянно пытается мобилизовать жителей неподконтрольных Украине территорий Донбасса. По сообщениям местных СМИ, в конце марта в регионе даже объявили о повышении верхнего предела призывного возраста с 55 до 65 лет. Впрочем, здешние мужчины не хотят становиться пушечным мясом в войне, которую не поддерживают, и которую Россия ведет против страны, которую большинство из них до сих пор считают своей, а потому скрываются, пишет британская газета The Guardian . Вместо них на работу выходят жены и сестры. Жители Донецка шутят, что сейчас живут в городе амазонок, которым управляют женщины.

Мужчины, братья и сыновья сидят по подвалам или у родственников и друзей, по чьим адресам не прописаны мужчины призывного возраста, и лишь изредка выходят на улицы ночью, когда там становится меньше патрулей. Тем временем вместо них работают женщины. В магазинах электроники, например, продавцы по телефону связывают покупателей с владельцами бизнеса для обсуждения всех вопросов, а сами только отпускают товар. Починить машину в Донецке сейчас очень сложно, ведь подавляющая часть механиков — мужчины.

«Обычно, чтобы решить вопрос с шинами, я трачу 45 минут и просто беру кофе где-нибудь поблизости, — рассказывает жительница города. — Но в прошлый раз меня попросили оставить машину на выходные, чтобы они могли привести парня, который починит ее ночью».

Призыв в так называемой Донецкой народной республике был оглашен 19 февраля — за несколько дней до нападения России на Украину. Среди мужчин, утративших возможность покинуть регион, есть и жители других областей Украины. Так, один из собеседников газеты рассказывает, что в середине февраля его сын уехал в Донецкую область навестить бабушку и теперь скрывается, пока его отец ищет выход. Выехать за взятку возможно, впрочем, только на территорию России и с немалым риском, рассказывает мужчина. По некоторым данным, избежать призыва в так называемой ДНР можно за $800.

Между тем, местные чиновники в отчаянии прибегают к уловкам. Они уже дважды заявляли, что призыв завершен, однако на следующий день, когда мужчины выходили из своих укрытий, их сразу мобилизовали, рассказывает один из собеседников The Guardian.

«Теперь все извлекли урок, поэтому, если они объявят, что призыв закончился, никто им не поверит», — говорит он.

На другой регион Украины – южный, обращает внимание американский журнал Forbes . Херсон — первый и единственный областной центр страны, который после недели ожесточенных боев 2 марта оккупировали вражеские войска. С тех пор жители этого 280-тысячного города, которые поддерживают независимую Украину, очень ждут, когда украинская армия пойдет в контрнаступление и освободит их землю. Впрочем, на этом фронте ни агрессор, ни ВСУ пока не смогли ощутимо продвинуться. Ситуация зашла в тупик, констатирует издание.

Российские войска намеревались проложить себе путь через Херсон, Николаев и Одессу аж до непризнанной республики Приднестровье, однако некомпетентное руководство, плохо налаженное снабжение и ожесточенное сопротивление украинских военных помешали им это сделать. 49-я общевойсковая армия РФ была остановлена под Николаевом. Но оккупанты еще не отказались от своих планов.

Отсутствие сдвигов с обеих сторон можно объяснить тем, что россияне истощены, а украинцы, хотя и мобилизовали значительные резервы, но еще не снабдили их сотнями единиц бронетехники и артиллерии, полученными от западных союзников, рассуждает издание. К тому же местность вокруг Херсона сложна для любого наступления.

«Открытое пространство от горизонта до горизонта, почти без природных укрытий для пехоты, не говоря уже о механизированной технике», — цитирует Forbes канадского волонтера, который помогает украинской армии. В таких условиях для поддержания наступления военным понадобится огромное преимущество в танках и тяжелом вооружении, чтобы пробиваться через засады.

Несколько недель назад Украина, похоже, начала наращивать необходимые для контрнаступления силы, передислоцировав под Херсон из Одесского гарнизона 28-ю механизированную бригаду. Впрочем, оттянуть от Одессы дополнительные ресурсы не решилась. Причиной сомнений Киева может быть российская мобилизация в Приднестровье, предполагает автор материала. Ведь потеря Одессы — стратегического морского порта — для Украины недопустима. Поэтому ее оборона может быть для Киева важнее ускорения контрнаступления на Херсон.

Между тем, оккупанты анонсировали в захваченном регионе псевдо-референдум и объявление военного призыва. Последнее в министерстве обороны Великобритании назвали « нарушением статьи 51 Четвертой Женевской конвенции», то есть военным преступлением. Херсонцы же продолжают выходить на проукраинские митинги, а местные партизаны, говорят, уже убили двух коллаборантов, а также развешивают на столбах предупреждение: «Русский оккупант и все, кто поддерживает их режим. Мы близко – уже работаем в Херсоне! Вас всех ждет смерть! Херсон – это Украина!»

Канадский волонтер в своем комментарии изданию признает: украинские военные понимают, насколько нелегко приходится херсонцам, и как они ждут освобождения. Однако призывает проявить терпение.

«План сейчас простой, – говорит он. — Мы продолжаем истощать российские запасы боеприпасов [и] техники, лишаем их сна ночью, делаем рейды к их позициям и вообще ухудшаем их боеспособность, пока не появится возможность. А она всегда появляется».

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