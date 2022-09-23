Запад убежден, что России будет сложно призвать даже 300 тысяч человек — Guardian 23 сентября, 17:57 Россиян будут мобилизовать преимущественно из бедных районов и районов проживания национальных меньшинств на востоке РФ (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины)

Запад считает, что Кремль столкнется с серьезными трудностями при мобилизации 300 тысяч человек в России, сообщает Guardian со ссылкой на неназванного западного чиновника.

«Власти столкнутся с серьезными проблемами даже при наборе такого количества персонала», — сказал чиновник.

Он отметил, что, по мнению западных стран, российским новобранцам будет крайне сложно тренироваться, а Кремля — быстро оснастить такие большие силы. Также западный чиновник считает, что мобилизованные россияне получат «старые вещи и ненадежное оборудование».

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Запад считает, что россиян будут мобилизовать преимущественно из бедных районов и районов проживания национальных меньшинств на востоке России.

«На данный момент мы не видим набора команд в Санкт-Петербурге или Москве», — сказал чиновник.

21 сентября, после отмененного накануне обращения к гражданам РФ, российский диктатор Владимир Путин объявил в стране «частичную мобилизацию».

Минобороны России Сергей Шойгу после объявления мобилизации говорил, что в армию собираются призвать 300 тысяч резервистов. При этом, по данным СМИ, диктатор хочет призвать один миллион россиян.

Заявление о мобилизации появилось вскоре после стремительного контрнаступления защитников Украины: 14 сентября в Минобороны сообщали, что с 6 сентября ВСУ освободили 388 населенных пунктов и около 8,5 тыс. кв. км только в Харьковской области.

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