Силовикам Беларуси приказали отслеживать россиян, которые прячутся от мобилизации — СМИ 22 сентября, 16:23 Неназванный офицер также сообщил, что, по его мнению, российских уклонистов в дальнейшем будут выдавать России (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины)

Белорусским силовикам дали указание отслеживать граждан РФ, которые приехали в Беларусь, чтобы избежать российской мобилизации, сообщает Наша Нива со ссылкой на источники в силовых структурах.

По данным ресурса, 21 сентября белорусские силовики получили устное распоряжение собирать информацию о россиянах, которые скрываются от российской мобилизации.

«Пока что на уровне устных распоряжений доведено наблюдать за „квартирами на сутки“, входить в контакт с собственниками жилья. Новые машины во дворах с российскими номерами также приказали отслеживать», — сообщил белорусский оперативник.

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Неназванный офицер также сообщил, что, по его мнению, российских уклонистов в дальнейшем будут выдавать России.

«Общая система штрафов-то налажена, а поймать „уклониста“ — плевая задача», — добавил он.

21 сентября, после отмененного накануне обращения к гражданам РФ, Путин объявил в стране «частичную мобилизацию». По данным СМИ, диктатор хочет призвать один миллион россиян.

При этом официально министр обороны РФ Сергей Шойгу признал, что в ходе мобилизации будут призваны 300 тысяч резервистов.

Заявление о мобилизации появилось вскоре после стремительного контрнаступления защитников Украины: 14 сентября в Минобороны сообщали, что с 6 сентября ВСУ освободили 388 населенных пунктов и около 8,5 тыс. кв. км только в Харьковской области.

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