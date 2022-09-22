Будут лишены прав и «зафиксированы». Подоляк о мобилизации, которая принесет чувство войны в РФ 22 сентября, 14:21 Российские силовики задерживают протестующего против мобилизации в Москве, 21 сентября (Фото:REUTERS)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью Радио НВ прокомментировал объявленную российским диктатором Владимиром Путиным частичную мобилизацию.

«Они перенесли наконец чувство войны непосредственно в РФ. Это уже не просто где-то, кто-то, что-то, а „мы здесь спокойно ходим в ресторанчики или едем в Египет, Турцию“ и все такое, они будут зафиксированы — не смогут уехать, если они военнообязаны», — заявил Подоляк Радио НВ.

Видео дня

По словам советника главы Офиса президента, в результате мобилизации россияне «будут лишены определенных прав». Он подчеркнул, что, по его мнению, это «крайне важно, потому что люди должны чувствовать себя именно в лагере, в полном смысле понимания этого слова».

После того, как диктатор Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в России, а его министр обороны Сергей Шойгу заявил о планах призвать 300 тыс. резервистов.

После объявления главой Кремля Владимиром Путиным мобилизации россияне массово бегут из РФ, из-за чего на границах с соседними странами образовались огромные пробки.

По данным британской разведки, при наборе 300 тысяч человек в рамках мобилизации Россия столкнется со значительными логистическими трудностями.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.