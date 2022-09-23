Мобилизация не решит многих проблем российской армии — Пентагон 23 сентября, 12:26 Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер (Фото:defense.gov)

В Пентагоне заявили, что объявленная в России мобилизация может решить проблему с нехваткой личного состава в их армии, однако существует еще много проблем.

Как заявил в ходе брифинга пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер, пока неясно, сможет ли мобилизация решить проблемы «командования и управления, логистики, поддержки и, что важно, проблемы морального духа» российских войск.

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Если Россия не может командовать, содержать и вооружать около 100 тысяч военнослужащих, находящихся в Украине, добавление к ним еще 300 тысяч военных не улучшит ситуацию, отметил он.

В Пентагоне убеждены, что объявление Путиным о мобилизации и планирование фиктивных референдумов в захваченных районах Донбасса «не меняет оперативных фактов на местах, которые заключаются в том, что украинцы продолжат сражаться за свою страну».

«Российские военные сталкиваются с некоторыми серьезными проблемами на местах, и международное сообщество будет поддерживать Украину, когда они сражаются, чтобы защитить свою страну от вторжения», — подчеркнул Райдер.

21 сентября Путин объявил частичную мобилизацию в России и заявил, что поддержит проведение фиктивных «референдумов» с целью аннексии оккупированных территорий Украины.

После этого в эфире выступил глава минобороны РФ Сергей Шойгу, заявивший, что Россия ведет войну не с Украиной, а с «коллективным Западом».

По словам Шойгу, для восполнения колоссальных потерь ВС РФ в Украине было решено мобилизовать 300 тысяч россиян.

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