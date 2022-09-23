Власти РФ хотят призвать для войны на 900 тысяч россиян больше, чем заявлял Шойгу — росСМИ 23 сентября, 17:13 Из областных центров власти РФ «рекомендовали набирать по минимуму» мобилизованных (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Кремль хочет призвать для войны против Украины 1,2 миллиона россиян, сообщает российский ресурс Медуза со ссылкой на источник в правительстве РФ.

Ресурс утверждает, что в Москве оккупанты планируют мобилизовать до 16 тысяч человек, а в Петербурге — около 3,2 тысячи человек. При этом, по данным источников, из областных центров «рекомендовали набирать по минимуму».

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«Идут по сельским районам, там нет СМИ, оппозиции и больше поддержки (войны — ред)», — сказал источник.

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песковв комментарии кремлевским пропагандистским СМИ назвал сообщения о планах призвать 1,2 млн россиян ложью.

По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 56 060 своих военных, за минувшие сутки — 550. Наибольшие потери за сутки противник понес на Донецком и Краматорском направлениях. Также оккупанты лишились более 14 000 единиц техники.

21 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил в стране «частичную мобилизацию». Министр обороны РФ Сергей Шойгу после объявления мобилизации говорил, что в армию собираются призвать 300 тысяч резервистов. При этом данным СМИ, диктатор хочет призвать один миллион россиян.

Заявление о мобилизации появилось вскоре после стремительного контрнаступления защитников Украины: 14 сентября в Минобороны сообщали, что с 6 сентября ВСУ освободили 388 населенных пунктов и около 8,5 тыс. кв. км только в Харьковской области.

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