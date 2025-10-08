В Украине определили критерии для стран, граждане которых смогут получить гражданство по упрощенной процедуре

Об этом в среду, 8 октября, сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Как пояснил Сибига, это постановление прежде всего предусмотрено для граждан Украины за рубежом.

«Ключевая целевая аудитория этих нововведений — наши люди в мире. Введение множественного гражданства позволит тем этническим украинцам, которые являются гражданами иностранных государств, приобретать украинское гражданство с сохранением их иностранного. Зарубежные украинцы всех поколений знают, насколько это долгожданный шаг», — написал глава МИД.

Он добавил, что потенциально речь идет об увеличении количества граждан Украины. По словам Сибиги, приоритет будут предоставлять тем странам, которые входят в «круг ближайших и самых надежных союзников Украины».

Инфографика: NV

Также Сибига рассказал, какие критерии будут учитывать относительно предоставления стране упрощенного порядка приобретения гражданства:

членство в Группе семи ( G7);

G7); членство в ЕС;

применение санкций против РФ за агрессию против Украины;

поддержка независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины;

позиция во время голосований в международных организациях;

наличие отношений стратегического или иного вида партнерства;

уровень и перспективы развития двусторонних отношений;

финансовая поддержка Украины;

другие критерии, которые могут иметь существенное влияние на обеспечение национальных интересов Украины в сфере внешней и внутренней политики.

Закон о множественном гражданстве был принят в июне и подписан в июле президентом Украины Владимиром Зеленским. Он вступит в силу уже с 16 января 2026 года.

В августе Зеленский сообщал, что первыми государствами, где начнет действовать закон о множественном гражданстве для украинцев, станут Германия, Польша, Чехия, США и Канада.

21 июля Зеленский говорил, что к приоритетным странам он относит Германию, Польшу, Чехию, государства Балтии. Президент добавил, что «должны дальше думать и о Канаде».

Верховная Рада приняла соответствующий закон 18 июня, Зеленский подписал его 15 июля. Документ предусматривает введение института множественного гражданства.

После принятия законопроекта за основу правозащитники призвали президента ветировать законопроект, поскольку он, по их словам, создает дополнительные основания для потери украинского гражданства жителями временно оккупированных территорий Украины.