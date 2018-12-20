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Многим странам мира может угрожать вторая волна исламского терроризма - генсек Интерпола

Сегодня, 04:25
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Поколение бывших сторонников терроризма "через несколько лет выйдет на свободу"

Многим странам в мире может угрожать вторая волна исламского терроризма, заявил генеральный секретарь Международной организации уголовной полиции (Интерпол) Юрген Шток, передает DW.

Подобную ситуацию "можно назвать Исламским государством версии 2.0", добавил он.

Пособники террористов отбывают относительно небольшие тюремные сроки, поскольку обвинительные приговоры им были вынесены без привязки к конкретным нападениям, подчеркнул генсек Интерпола.

По его словам, поколение бывших сторонников терроризма "через несколько лет выйдет на свободу". Если бы джихадистская группировка была побеждена в географическом плане, ее сторонники попытались бы перебраться в иные регионы мира - например, в Юго-Восточную Азию или Африку, полагает Шток.

Тюрьмы по-прежнему играют значительную роль в формировании радикальных идеологий, подчеркнул эксперт. Генсек Интерпола привел в качестве примера декабрьское вооруженное нападение на рождественский рынок в Страсбурге - стрелок находился под подозрением полиции и 27 раз привлекался к ответственности за различные правонарушения во Франции, Германии и Швейцарии.

Напомим, вечером 11 декабря террорист Шериф Шекат открыл огонь по прохожим в районе проведения ежегодной рождественской ярмарки в центре Страсбурга. После инцидента вооруженный мужчина остановил такси и уехал из исторической части города. 

Полиция развернула масштабную спецоперацию по поимке преступника "живым или мертвым". Вечером 13 декабря он был ликвидирован при перестрелке с полицией.

Ответственность за теракт взяли на себя боевики ИГИЛ.

 

Теги:   Исламское государство Интерпол Терроризм

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