01 ноября 2018, четверг

Мне он не нравится: премьер Чехии хочет выйти из миграционного пакта ООН

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Андрей Бабиш

Андрей Бабиш

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что предложит партнерам по коалиции выйти из миграционного пакта ООН и не подписывать его.

Об этом сообщает iDnes.

"Мне он не нравится, я хотел бы обсудить это с коалиционным партнером", - сказал Бабиш.

Чиновник отметил, что "США уже вышли из пакта, Венгрия, Польша это обсуждают, теперь еще Австрия".

Напомним, ранее Австрия заявила, что не подпишет в декабре глобальное миграционное соглашение ООН, присоединившись к сопротивлению США и Венгрии.

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