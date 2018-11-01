Мне он не нравится: премьер Чехии хочет выйти из миграционного пакта ООН

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что предложит партнерам по коалиции выйти из миграционного пакта ООН и не подписывать его.
Об этом сообщает iDnes.
"Мне он не нравится, я хотел бы обсудить это с коалиционным партнером", - сказал Бабиш.
Чиновник отметил, что "США уже вышли из пакта, Венгрия, Польша это обсуждают, теперь еще Австрия".
Напомним, ранее Австрия заявила, что не подпишет в декабре глобальное миграционное соглашение ООН, присоединившись к сопротивлению США и Венгрии.
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