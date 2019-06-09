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Мне эта затея не нравилась с самого начала. Стивен Пайфер заявил, что Трамп был не готов к встрече с Путиным

Сегодня, 09:35
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Мне эта затея не нравилась с самого начала. Стивен Пайфер заявил, что Трамп был не готов к встрече с Путиным - фото

Андрей Медведев / НВ

Пайфер: Трамп был неподготовлен для саммита, в то время как Путин подготовился очень хорошо

Экс-посол США в Украине Стивен Пайфер в интервью журналу НВ заявил, что президент США Дональд Трамп не был готов к двустороннему саммиту в Хельсинки с президентом России Владимиром Путиным в июле 2018 года.

«Мне эта затея Трампа не нравилась с самого начала. Я бы не рекомендовал использовать ее как пример для Украины. Трамп был неподготовлен для саммита, в то время как Путин подготовился очень хорошо», — заявил Пайфер.

Он также выразил сожаление по поводу того, что даже правительство США не знает, о чем говорили Трамп и Путин наедине.

«Путин — знаток дипломатических тонкостей и многих нюансов международной политики. Сначала вы выполняете домашнюю работу — и только затем встречаетесь с российским лидером», — подчеркнул экс-посол США в Украине.

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Напомним, 16 июля в Хельсинки состоялась встреча президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина.

Американские политики и большинство мировых СМИ назвали результаты переговоров провальными для Трампа — президента США обвинили в слабости и предательстве интересов страны.

Полный текст интервью с экс-послом США в Украине Стивеном Пайфером читайте в свежем номере журнала НВ — № 20 от 6 июня 2019 года

Теги:   Журнал НВ Интервью НВ Хельсинки Владимир Путин Дональд Трамп Стивен Пайфер

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