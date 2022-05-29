Дальность — более 100 км. В Офисе президента подтвердили, что Украина получит РСЗО 29 мая, 14:25 Цей матеріал також доступний українською Американская реактивная система залпового огня M270 (иллюстративное фото) (Фото:MoD/Crown via Wikipedia)

Война России против Украины — главные события 29 мая

По его словам, после того, как об этом стало известно, россияне «сразу впали в истерическую истерику». Подоляк считает, что предоставление Украине РСЗО и претензии России с требованием отменить санкции свидетельствуют о действенности этих двух шагов.

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«Дикий визг стоит сейчас над всем российским болотом: „Только не это! Только не давайте им реактивные дальнобойные системы! Только не оружие возмездия!“ Что это значит? Только одно. Россия способна воевать исключительно против безоружных мирных граждан и сразу же „писает“ себе в штаны, если оппонент получает равноценное оружие», — говорится в Telegram советника главы ОП.

Накануне американские СМИ сообщили, что Белый дом готовится сделать заявление о решении отправить Украине РСЗО и подобные артиллерийские системы.

По информации NYT, Белый дом уже принял решение и готов объявить о нем публично, ориентировочно на следующей неделе. Наиболее вероятно, что такая помощь будет включать в себя системы M31 GMLRS (Guided Multiple Launch Rocket System) — это высокоточная РСЗО со спутниковым наведением, ракетный комплект которой примерно соответствует 500-фунтовой авиабомбе по количеству взрывчатого вещества, уточняет издание. Радиус действия такой системы составляет около 40 миль (почти 65 км), что «намного превышает радиус действия любой артиллерии, которую сейчас использует Украина», пишет издание.

21 мая, перед второй международной встречей по поставке оружия в Украину, президент Владимир Зеленский заявил, что ждет от онлайн-саммита министров обороны более 40 стран решения о передаче Украине американских реактивных систем залпового огня.

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