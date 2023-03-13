Международный уголовный суд откроет два первых дела по военным преступлениям РФ против Украины — NYT 13 марта, 15:35 Международный уголовный суд (Фото:The International Criminal Court)

Международный уголовный суд планирует открыть два дела по военным преступлениям России против Украины и будет требовать выдачу ордеров на арест нескольких человек, сообщает NYT со ссылкой на нынешних и бывших чиновников.



Как пишет газета, речь идет о делах по похищению россиянами украинских детей и подростков, которых отправляли на «перевоспитание» в лагеря в РФ, а также по преднамеренным атакам россиян на гражданскую инфраструктуру.



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Они появились после месяцев работы специальных следственных групп и являются первыми международными обвинениями, выдвинутыми с самого начала развязанной Россией большой войны, отмечает NYT.

Однако выдачи ордеров на арест подозреваемых в ближайшее время не будет. Сначала прокурор МУС Карим Хан должен представить свои обвинения коллегии судей досудебного следствия, которые решат, соблюдали ли правовые нормы для такого шага, или же следователям нужно больше доказательств. Кому именно суд планирует предъявить обвинения, пока неясно.

«Мы не обсуждаем публично детали, связанные с текущими расследованиями», — ответили в прокуратуре на просьбу NYT подтвердить запросы о выдаче ордеров на арест.

По мнению некоторых дипломатов и экспертов, есть вероятность, что обвинения могут предъявить диктатору Владимиру Путину, «поскольку суд не признает иммунитет главы государства по делам, связанным с военными преступлениями, преступлениями против человечности или геноцидом», пишет издание. В то же время вероятность судебного процесса они считают низкой — рассматривать дела заочно суд не может, а «Россия вряд ли выдаст своих чиновников».

2 апреля 2022 года прокурор сообщил о немедленном начале расследования ситуации в Украине после обращения 39 государств — участников МУС.

Украина призывает создать специальный трибунал для привлечения к ответственности виновных в преступлении агрессии против Украины. Создание трибунала поддержали Европарламент и ПАСЕ своими резолюциями.

По данным МВД Украины, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украине по состоянию на начало марта открыли 64 986 уголовных дел по фактам совершения преступлений российскими военными и их пособниками.