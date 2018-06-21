Митрополит Грузинской православной церкви об автокефалии УПЦ: Украина должна иметь независимую церковь

Украина "не должна упоминать в молитвах первого иерарха страны-завоевателя"

Член Священного синода Грузинской православной церкви митрополит Петре (Цаава) поддержал предоставление автокефалии Украинской православной церкви.

Как передает Радио Свобода, свою личную позицию по этому вопросу он озвучил после первого в этом году заседания синода.

Согласно позиции митрополита, 40-миллионная страна должна иметь независимую церковь.

"Мое личное мнение - Украина должна иметь независимую церковь, она не должна упоминать в молитвах первого иерарха страны-завоевателя и не должна находиться в его церковном подчинении. Однако, процессуально этот вопрос растянется во времени", - заявил высокопоставленный священнослужитель.

По его словам, на собрании 21 июня Синод не рассматривал данный вопрос в ключе "поддержать или нет".

"Священный Синод занял разумную позицию, которая заключается в том, что дискуссия по этому вопросу состоится после того как Вселенский патриархат прояснит свою позицию", - заявил митрополит Петре.

Ранее сообщалось, что Украина рассчитывает на поддержку Грузии в создании автокефальной церкви.

Напомним, представитель УПЦ МП архимандрит Кирилл сообщил, что Томос о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви уже написан.

Месяцем ранее Украина обратилась к архиепископу Константинополя, Вселенского патриарха Варфоломея о создании единой Церкви в Украине.

В свою очередь, УПЦ МП негативно отреагировала на инициативу создания независимой Православной церкви в Украине.

22 апреля Патриарх Варфоломей начал рассмотрение обращения от иерархов Украинской православных церквей и власти Украины и начал рассмотрение вопроса о предоставлении Украинской церкви томоса об автокефалии.