Епифаний во время первой службы помянул всех предстоятелей церквей, кроме патриарха Кирилла Сегодня, 18:32 617 Цей матеріал також доступний українською Митрополит Киевский Епифаний Фото: cerkva.info

Митрополит Киевский Епифаний во время первой службы в Михайловском соборе помянул всех предстоятелей поместных церквей, кроме патриарха Московского Кирилла.

Как пишет ВВС Україна, такие действия Украинской церкви могут свидетельствовать о намерении не устанавливать церковного общения с РПЦ.

Поминовения предстоятелей поместных православных церквей в строгом соответствии с их местом в диптихе (перечене поместных церквей) является одним из ключевых признаков церковного общения между ними.

Первым в диптиха идет Вселенский патриарх, а украинская церковь будет иметь 15 место.

Сегодня же во время литургии в Патриаршем соборе святого Георгия на Фанаре в присутствии Вселенского Патриарха Варфоломея впервые был упомянут митрополит Киевский Епифаний.