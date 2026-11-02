«Миссия была успешной»: Мелания Трамп заявила, что из Олешек было эвакуировано почти 800 человек

Эвакуированные из города Олешки, вернувшиеся на подконтрольную Украине территорию, 31 октября 2026 года (Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Первая леди США Мелания Трамп назвала успешной гуманитарную миссию во временно оккупированных Олешках Херсонской области, откуда были эвакуированы почти 800 человек. Об этом она написала в социальной сети X 1 ноября.

«Миссия прошла успешно: в регион была доставлена жизненно важная помощь, а также обеспечена эвакуация почти 800 человек», — написала Мелания.

Она выразила благодарность Украине и стране-агрессору России за сотрудничество и предположила, что перемирие в Олешках может стать фундаментом для прочного мира.

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Мелания добавила, что перемирие завершилось вечером 1 ноября, как и было запланировано.

Гуманитарная операция в Олешках — главное

Режим прекращения огня в Олешках и других населенных пунктах Херсонской области начал действовать с 03:00 27 октября. За это время были разминированы дороги и доставлена гуманитарная помощь в Олешки, где около 1700 человек оставались без еды и лекарств.

30 октября начался основной этап гуманитарной миссии — эвакуация. Было подготовлено 25 автобусов, рассчитанных на 750 мест. Жители Олешек, выразившие желание вернуться на подконтрольные Киеву территории, отправились в российскую Анапу (Краснодарский край). Оттуда они вылетели в Беларусь на четырех самолетах, а затем автобусами направились в Украину. Также были эвакуированы те, кто захотел выехать в Россию. Часть жителей осталась в городе.

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщал, что с начала перемирия не было зафиксировано ни одного обстрела.

31 октября президент Украины Владимир Зеленский сообщил о завершении гуманитарной операции по эвакуации людей.