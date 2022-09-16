Миссия ООН отправится в Изюм к месту массового захоронения как можно скорее — СNN 16 сентября, 16:33 В лесополосе на территории Изюма нашли около 440 могил (Фото:НВ)

Группа Управления ООН по наблюдению за соблюдением прав человека отправится в освобожденный Изюм Харьковской области к месту массового захоронения.

Об этом сообщает CNN cо ссылкой на источники в ООН.

Источник сообщил, что миссия отправится в Изюм и его окрестности как можно скорее.

После этого, по данным ресурса, в регион может отправиться группа по расследованию военных преступлений. В настоящее время их конкретное предназначение остается неясным.

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Накануне сообщалось, что в лесополосе на территории Изюма нашли массовые захоронения. Начальник следственного управления полиции Харьковской области Сергей Болвинов сказал, что под Изюмом обнаружили около 440 могил.

Президент Владимир Зеленский заявил, что процессуальные действия уже начались, а в город приедут украинские и международные журналисты.

«Мы хотим, чтобы мир знал, что реально происходит и к чему привела российская оккупация. Буча, Мариуполь, теперь, к сожалению, Изюм… Россия повсюду оставляет смерть», — сказал президент.

Депутат Изюмского горсовета Максим Стрельник ранее говорил, что за время российской оккупации в Изюме Харьковской области погибли по меньшей мере 1000 мирных жителей, там разрушено более 80% инфраструктуры.

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