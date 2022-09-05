Украина еще не получила отчета по результатам визита миссии МАГАТЭ на ЗАЭС — Подоляк

5 сентября, 08:00
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Михаил Подоляк (Фото:Офис президента)

Михаил Подоляк (Фото:Офис президента)

Украина пока еще не получила данных относительно того, какая ситуация на Запорожской АЭС с точки зрения контуров охлаждения реакторов, также неизвестно, какова ситуация с персоналом.

Об этом заявил глава Офиса президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона.

«Мы всего этого не увидели в отчете. На ЗАЭС целесообразна деятельность не столько миротворческой миссии МАГАТЭ, сколько нуклеарного, инженерно-ядерного аудита», - сказал чиновник.

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Подоляк пояснил, что это должен быть определенный ряд людей, которые разбираются в ядерной физике, инженерных технологиях и могут находиться рядом с нашим персоналом.

Комментируя инициативу МАГАТЭ сделать присутствие экспертов постоянным, он отметил, что, несмотря ни на что, присутствие представителей международных организаций на атомной станции позволит обезопасить украинский персонал от захватчиков с автоматами.

"Там находятся российские войска, которые не понимают, что происходит, риски не оценивают правильно. Там есть определенное количество наших работников, которым нужна своего рода защита, чтобы рядом стояли люди из международного сообщества, инспекции, которые будут говорить — не трогайте этих людей, пусть они работают. Это было бы важно», - добавил советник главы ОП.

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1 сентября делегация МАГАТЭ из 14 экспертов побывала на Запорожской АЭС во временно захваченном Энергодаре. Специалисты во главе с Рафаэлем Гросси провели на территории ЗАЭС несколько часов. На станции осталось несколько представителей миссии. Гендиректор МАГАТЭ сказал, что делегация установит постоянное присутствие на ЗАЭС.

Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Запорожская область Запорожье МАГАТЭ Запорожская АЭС Война в Украине ЗАЭС Михаил Подоляк Война России против Украины

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