Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что миссия IRINI, действующая в Средиземном море, остановила для проверки вероятный танкер теневого флота РФ .

Об этом она сообщила на своей странице в соцсети X.

Глава дипломатии Евросоюза отметила, что 20 июля силы миссии IRINI поднялись на борт нефтяного танкера MV South Star. Судно заподозрили в следовании под фальшивым флагом, что является нарушением международного морского права.

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«Каждый незаконный рейс помогает России поддерживать свою военную машину. Мы дополняем санкции действиями на море», — сказала Каллас.

Она также сообщила, что на этой неделе страны-члены ЕС параллельно разрешили силам операции EUNAVFOR ATALANTA, действующим в Красном море и Индийском океане, подниматься на борт судов для проверки флага при возникновении подозрений, что речь идет о судне российского теневого флота, — по аналогии с тем, как это делает операция IRINI.

В начале июня 2026 года Европейский союз наделил свою военно-морскую миссию IRINI полномочиями останавливать и досматривать суда, подозреваемые в принадлежности к теневому флоту РФ.

По словам Каллас, цель состоит не только в обеспечении соблюдения режима санкций против России, но и в укреплении безопасности на море и сокращении доходов, которые Кремль мог бы направлять на финансирование войны против Украины.

Операция IRINI со штаб-квартирой в Риме была начата в марте 2020 года. Изначально она была призвана обеспечить соблюдение эмбарго ООН на поставки оружия в Ливию. Миссия также контролирует незаконный экспорт нефти и предотвращает торговлю людьми.