Геополитический выбор. У Молдовы и Украины хорошие шансы на получение кандидатства в члены ЕС — Шарль Мишель

23 июня, 11:14
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Шарль Мишель (Фото:REUTERS/Johanna Geron)

Шарль Мишель (Фото:REUTERS/Johanna Geron)

Президент Европейского совета Шарль Мишель заявил, что у Молдовы и Украины «хорошие шансы» на получение кандидатства в члены ЕС.

Об этом сообщает Суспільне.

"Это геополитический выбор. Я уверен, что мы предоставим статус кандидата Украине и Молдове, а также четкую европейскую перспективу Украины, Грузии и Молдове», – сказал он в начале саммита ЕС.

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Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что все 27 стран — членов ЕС договорились о предоставлении Украине статуса кандидата на вступление в ЕС.

17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине и Молдове статус кандидата в члены ЕС. После рекомендации ЕК решение — за Советом ЕС. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решение о предоставлении Украине статуса кандидата приближает ее победу в войне, развязанной Россией.

Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в ЕС 28 февраля. Он говорил, что после полномасштабного вторжения РФ Украина обратится в Евросоюз по вопросу безотлагательного вступления по новой специальной процедуре. Следом за Украиной заявки подали Грузия и Молдова.

https://www.youtube.com/watch?v=dpN7sEn21Z4&t=1s
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Евросоюз Шарль Мишель Кандидаты Война России против Украины

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