Следующие две-три недели будут решающими для Украины и мира — глава Евросовета 23 января, 11:45 Шарль Мишель (Фото:REUTERS/Johanna Geron)

Для Украины и мира в целом решающими будут следующие две-три недели, заявил глава Евросовета Шарль Мишель.

«То, что произойдет в 2023 году, и многое зависит от следующих нескольких недель, — вот что определит наше будущее. Мы должны быть с Украиной и оказывать им всю необходимую поддержку. Мы не можем подвести их», — сказал он в интервью El Mundo.

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По его словам, Украина должна получить от Запада танки и он поддерживает их немедленную передачу.

Мишель добавил, что по данному вопросу ведутся «горячие дебаты», в том числе и относительно поставок их Германией.

Глава Евросовета подчеркнул, что для Европы поражение Украины в войне может стать «чрезвычайно опасным прецедентом для будущего».

«Не может быть свободной и безопасной Европы без свободной и безопасной Украины», — сказал политик.

В понедельник, 23 января, министры иностранных дел стран Евросоюза будут обсуждать военную поддержку Украины.

Встреча в формате Рамштайн прошла 20 января.

По ее итогам было решено, что Украина получит от своих союзников:

Кроме того, США предоставят ВСУ:

59 боевых машин пехоты Bradley;

90 бронетранспортеров Stryker;

53 противоминностойких транспортных средства ( MRAP);

350 многоцелевых колесных транспортных средств высокой мобильности Хамви ( HMMWV).

В то же время Германия отказалась удовлетворить запрос на поставки ВСУ танков Leopard 2 до достижения консенсуса среди всех партнеров.

Ранее издание Süddeutsche Zeitung рассказало со ссылкой на свои источники, что канцлер Олаф Шольц во время своей встречи с главой Белого дома Джоном Байденом 18 января дал ему понять, что одобрит передачу Украине Leopard, если США поставят ей свои Abrams.



В свою очередь министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что это условие не является обязательным.

На фоне неуверенной позиции Германии президент Польши Анджей Дуда во время своего визита во Львов 11 января объявил, что ВСУ получат роту танков Leopard в рамках помощи от международной коалиции.

Его финский коллега Саули Ниинисте также подтвердил, что его страна может передать «небольшое количество» этой техники.

Несмотря на это Германия продолжает оттягивать решение по этому поводу, ссылаясь на то, что не хочет принимать его без США.

В то же время ключевая роль в этом вопросе отводится именно Берлину, поскольку это он должен одобрить реэкспорт немецких танков.