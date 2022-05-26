В мире должна появиться привычка принимать во внимание Украину — Зеленский 26 мая, 04:10 Цей матеріал також доступний українською По словам Зеленского, у него в графике всегда много международного общения (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Президент Владимир Зеленский заявил, что нужно сделать все возможное, чтобы в мире появилась стойкая привычка принимать во внимание Украину.



Война России против Украины — главные события 25 мая

В своем видеообращении украинский лидер отметил, что «все равно в Давосе из глубокого прошлого выныривает, например, господин Киссинджер и говорит, что якобы нужно отдать России кусок Украины».

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«Мы должны сделать все возможное, чтобы в мире появилась устойчивая привычка — принимать во внимание Украину. Чтобы интересы украинцев не перекрывались интересами тех, кто спешит на очередное свидание к диктатору», — добавил Зеленский.

По его словам, ради этого у него в графике всегда много именно международного общения, где 25 и 26 мая были выступления в Давосе.

«Завтра — парламент Латвии. Послезавтра — Стэнфорд и Индонезия. Дальше — так же активно», — резюмировал Зеленский.

19 мая NYT опубликовала редакционный материал под названием Война в Украине усложняется, и Америка не готова. В нем, в частности, сказано, что, хотя планирование и боевые действия России были «неожиданно халатными», страна-агрессор остается слишком сильной, а диктатор Владимир Путин вложил слишком много личного престижа во вторжение, чтобы отступить.

Также журналисты пишут, что, «если конфликт действительно приведет к реальным переговорам, украинским лидерам придется принимать болезненные территориальные решения, которых требует любой компромисс». По их мнению, американский президент Джо Байден должен четко дать понять Зеленскому и его людям, что «существует предел, как далеко США и НАТО зайдут в противостоянии России», а также сколько оружия, денег и политической поддержки они могут привлечь.

После этого советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что любая уступка России сегодня — это не путь к миру, а отложенная на несколько лет война. Он подчеркнул: Украина не торгует своим суверенитетом, территориями и гражданами.

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