Президент США Дональд Трамп и лидер Китая Си Цзиньпин во время саммита в южнокорейском городе Пусан, 30 октября 2025 года (Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein)

Американский историк, профессор стратегических исследований в шотландском университете Сент-Эндрюс Филлипс ОʼБрайен в интервью NV спрогнозировал увеличение числа региональных войн в последующие годы.

«В Украине мы имеем очень большую и тяжелую войну. Большей могла бы быть только война между США и Китаем, но я не думаю, что США сейчас действительно будут воевать в Индо-Тихоокеанском регионе, но перераспределение влияний — это не всегда большая война. США, которые стремятся доминировать в западном полушарии, скорее всего, применят силу в западном полушарии, то есть в Северной и Южной Америке, вряд ли им интересно, в этих условиях, восточное полушарие. Таким образом, мы будем иметь дело с различными видами меньших войн по всему миру — возможно, между Китаем и Тайванем, или между Россией и странами Балтии, или между США и Кубой», — заявил ОʼБрайен в интервью NV.

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Он подытожил, что в ближайшие годы вероятны усиление и увеличение применения военной силы.

«Это не будут войны между великими державами, но мы увидим много региональных войн. Мы как мир за последние годы потеряли сдержанность в отношении применения военной силы, если эта сдержанность вообще когда-либо существовала», — сказал профессор стратегических исследований.

Заявления Трампа о возможности вторжения в Гренландию и Мексику и последние действия Китая по Тайваню

8 января Трамп заявил, что его власть как главнокомандующего армии США ограничивается только его «собственной моралью».

7 января агентство Reuters сообщило, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность получения контроля над Гренландией, не исключая дипломатических, финансовых и даже военных вариантов.

5 января Трамп заявил, что США «с точки зрения национальной безопасности» нужна Гренландия. Президент США также добавил, что Европейский Союз «нуждается», чтобы Гренландия была под контролем США, и в ЕС якобы «это знают».

В ответ Фредериксен призвала Трампа «прекратить угрозы» относительно захвата Гренландии. Она отметила, что Дания, а значит, и Гренландия, является членом НАТО и подпадает под гарантии безопасности Альянса.

6 января Фредериксен заявила, что вторжение США в Гренландию будет означать конец для НАТО.

Заявления о возможной аннексии Гренландии звучали со стороны администрации Трампа и в 2025 году. Они участились в январе этого года после операции по отстранению от власти диктатора Николаса Мадуро в Венесуэле.

3 января Трамп также выступил с угрозами в адрес Мексики и ее президентки Клаудии Штейнбаум.

18 декабря администрация президента США Дональда Трампа объявила о пакете вооружений для Тайваня на около 11 млрд долларов, который должен был усилить оборонительные возможности острова.

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Китай резко раскритиковал это соглашение, а 29 декабря несколько подразделений армии КНР начали вокруг Тайваня военные учения Миссия правосудия 2025.

Агентство Bloomberg писало, что это первые крупные учения Китая у берегов Тайваня с апреля, когда в течение двух дней проводились учения для проведения блокады.



На фоне этих учений президент Тайваня Лай Чин-тэ заявил, что страна готова защищать свой суверенитет и усиливать оборону.

19 января стало известно, что Китай впервые отправил военный беспилотник в воздушное пространство Тайваня и назвал это «законными учениями».