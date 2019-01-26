Мировые общественные деятели призвали спасать Европу от популистов и Путина Сегодня, 21:55 696 Цей матеріал також доступний українською EPA Деятели считают, что Европа на грани бедствия EPA

Тридцать известных общественных деятелей обратились в открытом письме к мировому сообществу, призывая спасать Европу от правых популистов и политики президента России Владимира Путина.

Об этом сообщает The Guardian .

"Европейский континент уязвим для все более наглого вмешательства со стороны хозяина Кремля", - говорится в письме.

По мнению авторов, Европа снова, после Второй мировой войны находится под угрозой уничтожения. Единственное, что спасет регион от тоталитаризма - это вера в большую идею.

"Для тех, кто все еще верит в наследство Эразма, Данте, Гете и Коменского, будет только позорное поражение. Политика презрения к интеллекту и культуры победит. Будут взрывы ксенофобии и антисемитизма. Беда постигнет нас", - отмечают деятели.

Среди подписантов письма - писатели Орхан Памук, Салман Рушди, Светлана Алексиевич, Людмила Улицкая, Милан Кундера, философ Бернар-Анри Леви, Адам Загаевский, Герта Мюллер и многие другие.