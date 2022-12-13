«Падет режим Путина — закончится война». Запад должен иметь план на случай развала РФ. О чем следует думать уже сейчас — интервью с Огрызко 13 декабря, 21:30 Эксклюзив НВ Российский диктатор Владимир Путин (Фото:Sputnik/Sergei Bobylyov/Pool via REUTERS)

Запад уже сейчас должен разрабатывать планы, что будет после победы Украины в войне, чтобы развал России для цивилизованного мира не стал неожиданностью, считает дипломат Владимир Огрызко.

О чем следует думать, кому и говорить ли с кем-либо из России, Огрызко рассказал в интервью Радио НВ.

— Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что война закончится, если Путин неожиданно умрет. Нужно ли нам как стране, отражающей сейчас российскую агрессию, рассматривать такие варианты, которые от нас, по сути, не зависят?

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— «Не зависят» — я бы здесь, возможно, с вами не согласился. Почему же не зависит? Зависят. Если обычно смотреть на эту фразу не в прямом смысле этого слова, а в более общем, то речь идет о том, удержится ли Россия. Ведь вы знаете, что в России словами [спикера Госдумы Вячеслава] Володина сказано один раз, но навсегда: «Есть Путин — есть Россия, нет Путина — нет России». Власть привела прямую зависимость между одним и другим.

Вопрос сейчас не в Путине, вопрос в путинском режиме. Если он умрет, тогда наступит то, о чем говорит Зеленский — после этого война завершится. Но это будет лишь первый шаг этой действительно большой, тяжелой драмы. Потому что за ним последует множество других вопросов: что делать после Путина, какой должна быть Россия, или она вообще будет такой, какова она сегодня?

— Британская разведка говорит, что настолько многое зависит в России от Путина, что они будут заниматься своими делами, а не войной в Украине. Это действительно все связано может быть?

— Это связано, мне кажется, с тем, что у нас есть российская ментальность, которая переплелась и у власти, и у населения. То, что мы наблюдаем сегодня, является для нормальных людей определенным шоком. Когда мы видим, как российские семьи провожают своих детей насмерть, и при этом говорят, что это нормально, это действительно что-то реально странное.

Мы должны думать о том, что будет после.

Если говорить о России. Меня всегда тянет на определенные ассоциации. Мне сейчас кажется, что 24 февраля Россия повторила произошедшее однажды в Саутгемптоне, когда в свой первый и последний рейс вышел Титаник и проложил курс на свой айсберг. Вот Россия 24 февраля взяла курс на свой Титаник, только это не айсберг, а Украина. И если Титаник развалился на две части, как писали очевидцы, то сегодня вопрос в том, на сколько частей развалится Российская Федерация.

Мы этого всего не знаем, мы этого не можем прогнозировать сегодня. Но уже сейчас мы должны думать о том, что произойдет именно после этого развала.

— Путин отменил и прямой разговор, и ежегодную пресс-конференцию впервые за 10 лет. Ему нечего сказать? Он боится, как утверждает британская разведка, что незапланированно может быть обсуждение так называемой «специальной военной операции»? Это не выглядит как поведение человека, собирающегося уберечь власть.