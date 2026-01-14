Матеріал опубліковано у спецвипуску журналу NV Світ попереду 2026 за ексклюзивною ліцензією The Economist. Републікацію заборонено.

У глобальній політиці 2025‑й став роком, коли закінчився старий порядок. Президент Дональд Трамп трощив багаторічні норми та інституції не менш завзято, ніж кинувся перебудовувати Білий дім. Його мита сильно вдарили по багатосторонній торговельній системі. Механізми міжнародної дипломатії — від ООН до міжнародної допомоги — постраждали через скорочення американського фінансування. Давні безпекові партнерства перетворилися на більш меркантильні відносини з монетизацією американського військового та економічного авторитету. Всередині США Трамп із небаченим за сторіччя розмахом застосував виконавчу владу. До міст, керованих демократами, відправили солдатів, університети скрутили в баранячий ріг погрозами та зменшенням фінансування, незалежність Федеральної резервної системи зазнала атаки, а державний апарат був задіяний проти ворогів президента.