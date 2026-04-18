В Ливане погиб французский миротворец: Макрон требует наказания виновных

Макрон заявил, что Хезболла ответственна за обстрел французских миротворцев в Ливане (Фото: REUTERS/Aziz Taher)

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о гибели французского миротворца в Ливане в результате обстрела . Об этом он написал в соцсети X в субботу, 18 апреля.

Макрон заявил, что погиб французский миротворец Флориан Монторио, который входил в состав 17-го парашютно-инженерного полка из города Монтобан. Еще трое его сослуживцев получили ранения и были эвакуированы.

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«Все обстоятельства позволяют предполагать, что ответственность за этот обстрел несет Хезболла. Франция требует от ливанских властей немедленного задержания виновных и выполнения своих обязанностей», — заявил Макрон.

В заявлении UNIFIL (Временных сил ООН в Ливане) говорится, что нападение на миротворцев было умышленным и, вероятно, осуществлено «негосударственными субъектами, в частности Хезболлой», когда они занимались разминированием. Двое из трех раненых имеют серьезные травмы.

Миротворцы Франции участвовали в миссии UNIFIL в Ливане с 1978 года.

16 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и Ливан согласовали 10-дневное прекращение огня. По данным Reuters, режим тишины должен был вступить в силу в четверг в 17:00 по восточноамериканскому времени, а договоренность предусматривает паузу в наступательных действиях с возможностью дальнейших переговоров.

Несмотря на объявленное перемирие, в последние часы перед его стартом боевые действия резко усилились. Западные медиа сообщали об интенсивных израильских ударах по югу Ливана и ракетно-дронных атаках со стороны Хезболлы по северу Израиля. По данным ливанской стороны, накануне вступления в силу соглашения в результате новых ударов были погибшие и раненые.

17 апреля израильская армия сообщила об уничтожении пусковых установок, штабов и бойцов группировки накануне вступления в силу 10-дневной договоренности о прекращении огня.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ранее заявлял о намерении перейти к прямым переговорам с Ливаном по разоружению Хезболлы и нормализации отношений. В то же время международные партнеры призывают стороны соблюдать режим прекращения огня, подчеркивая высокие риски для гражданского населения.

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14 апреля в Вашингтоне состоялись первые за много лет прямые переговоры между представителями Израиля и Ливана — при посредничестве США. Axios писало, что подобных прямых контактов между сторонами не было с 1990-х годов.