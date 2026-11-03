Европейские миротворцы в Украине не будут зависеть от США и смогут отвечать на атаки РФ — The Guardian
Британия и Франция готовят войска для Украины (Фото: 93-я отдельная механизированная бригада Холодный Яр)
Британские военные и их европейские союзники смогут открывать ответный огонь на российские атаки, если после завершения войны будут развернуты в Украине в рамках миротворческой миссии. При этом данные силы будут действовать в оборонительном режиме и не станут использовать американские военные системы и технологии.
Об этом 3 ноября сообщает The Guardian со ссылкой на западных чиновников.
По словам одного из должностных лиц, знакомых с планами, европейские военные будут защищать себя в случае любой агрессии. Ожидается, что силы по поддержанию стабильности под руководством Великобритании и Франции будут состоять почти исключительно из европейских военнослужащих и не будут зависеть от американских технологий, в частности от спутниковой системы Starlink Илона Маска.
О подготовке к возможной миссии стало известно на фоне объявления Великобританией и Францией о проведении в конце ноября военных учений в Польше. В них примут участие 11 стран, которые будут отрабатывать быстрое развертывание европейских сил в Украине после завершения боевых действий.
Всего к учениям привлекут 2800 военнослужащих, моряков и летчиков. Франция направит 1500 военнослужащих из своей 1-й дивизии, а Великобритания — 300 бойцов 7-й легкой механизированной бригады.
К учениям также присоединятся Польша, Германия, Бельгия, Эстония, Литва, Нидерланды, Испания, Швеция и Турция.
Командующий многонациональными силами генерал-лейтенант Том Бейтман заявил, что Великобритания, Франция и другие европейские страны намерены предоставить Украине надежные гарантии безопасности после прекращения боевых действий. По его словам, учения должны продемонстрировать готовность участников быстро развертывать войска и эффективно действовать, а также проверить планы, над которыми велась работа более года.
Бейтман также подчеркнул, что будущие силы будут действовать вне структур НАТО. Ожидается, что в случае развертывания в Украине они будут получать минимальную поддержку со стороны США или не будут получать ее вовсе. Именно поэтому европейские страны стремятся избежать зависимости от американских систем.
В то же время президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что не планирует задействовать американские войска в миротворческой миссии в Украине даже в случае достижения длительного перемирия.
Издание подчеркнуло, что на данный момент перспективы развертывания европейского контингента остаются гипотетическими.
22 октября президент Владимир Зеленский заявил, что Украине необходим комплекс гарантий безопасности, который сделает невозможным повторное вторжение РФ.
Глава государства отметил, что Украина рассматривает три основных варианта: вступление в НАТО, прямые гарантии безопасности от США по принципу статьи 5 Альянса, а также поддержку со стороны европейских партнеров и «Коалиции желающих».