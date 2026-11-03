Британские военные и их европейские союзники смогут открывать ответный огонь на российские атаки, если после завершения войны будут развернуты в Украине в рамках миротворческой миссии. При этом данные силы будут действовать в оборонительном режиме и не станут использовать американские военные системы и технологии.

Об этом 3 ноября сообщает The Guardian со ссылкой на западных чиновников.

По словам одного из должностных лиц, знакомых с планами, европейские военные будут защищать себя в случае любой агрессии. Ожидается, что силы по поддержанию стабильности под руководством Великобритании и Франции будут состоять почти исключительно из европейских военнослужащих и не будут зависеть от американских технологий, в частности от спутниковой системы Starlink Илона Маска.

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О подготовке к возможной миссии стало известно на фоне объявления Великобританией и Францией о проведении в конце ноября военных учений в Польше. В них примут участие 11 стран, которые будут отрабатывать быстрое развертывание европейских сил в Украине после завершения боевых действий.

Всего к учениям привлекут 2800 военнослужащих, моряков и летчиков. Франция направит 1500 военнослужащих из своей 1-й дивизии, а Великобритания — 300 бойцов 7-й легкой механизированной бригады.

К учениям также присоединятся Польша, Германия, Бельгия, Эстония, Литва, Нидерланды, Испания, Швеция и Турция.

Командующий многонациональными силами генерал-лейтенант Том Бейтман заявил, что Великобритания, Франция и другие европейские страны намерены предоставить Украине надежные гарантии безопасности после прекращения боевых действий. По его словам, учения должны продемонстрировать готовность участников быстро развертывать войска и эффективно действовать, а также проверить планы, над которыми велась работа более года.

Бейтман также подчеркнул, что будущие силы будут действовать вне структур НАТО. Ожидается, что в случае развертывания в Украине они будут получать минимальную поддержку со стороны США или не будут получать ее вовсе. Именно поэтому европейские страны стремятся избежать зависимости от американских систем.

В то же время президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что не планирует задействовать американские войска в миротворческой миссии в Украине даже в случае достижения длительного перемирия.

Издание подчеркнуло, что на данный момент перспективы развертывания европейского контингента остаются гипотетическими.

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Коалиция желающих / Инфографика: NV

22 октября президент Владимир Зеленский заявил, что Украине необходим комплекс гарантий безопасности, который сделает невозможным повторное вторжение РФ.

Глава государства отметил, что Украина рассматривает три основных варианта: вступление в НАТО, прямые гарантии безопасности от США по принципу статьи 5 Альянса, а также поддержку со стороны европейских партнеров и «Коалиции желающих».