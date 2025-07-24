«Хорошо с точки зрения политики». Залужный заявил, что Украине не будет пользы от миротворцев в «красивых штанах»

Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный выразил сомнения относительно реалистичности размещения миротворческой миссии союзников на территории Украины. В то же время он отметил, что с точки зрения политики такая инициатива является положительным сигналом.

«Мы о каком контингенте говорим? Контингент, который может отбить 500 дронов над Киевом, или контингент, который сюда заедет в красных красивых штанах? Так какой от него смысл? От него нет, пожалуй, смысла», — сказал посол в интервью LB live.

Залужный отметил, что для эффективного выполнения своих задач миротворческий контингент должен обладать соответствующими возможностями. Сейчас, по его словам, эти возможности являются «очень ограниченными».

«Поэтому я бы смотрел достаточно скептически на этот вопрос со стороны практической реализации. Со стороны политической — это очень хорошо», — сказал посол.

Он отметил, что важна именно готовность страны публично поддержать и заявить о возможности отправки своих военных в случае необходимости. Такая политическая поддержка имеет другой вес, чем, например, участие в сбивании дронов над Киевом, говорит Залужный.

10 июля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что власти Франции и Британии намерены увеличить до 50 тысяч человек количество экспедиционных сил (CJEF) — они могут стать основой для будущих сил, которые будут находиться в Украине в рамках «коалиции желающих».

Возможная отправка иностранных войск в Украину — что известно

Президент Украины Владимир Зеленский в феврале говорил, что для обеспечения мира в Украине необходимо 100 тысяч миротворцев и что по его поручению военные разработали карту, которая показывает реальную потребность в иностранных войсках для обеспечения мира в стране.

В феврале премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что он «готов и хочет» направить британские войска в Украину для обеспечения выполнения любого мирного соглашения.

Инфографика: NV

Газета The Guardian сообщила, что Британия и Франция планируют развернуть европейские силы в Украине численностью до 30 тысяч военных, которые могут быть сосредоточены на воздушной и морской обороне.

В конце марта агентство AP писало, что европейские чиновники рассматривают ряд вариантов введения миротворцев в Украину, один из которых предусматривает развертывание значительного количества войск в центре Украины — вдоль Днепра и «подальше от линии фронта».

27 марта в Париже состоялся саммит «коалиции желающих», где обсуждали в частности развертывание «гарантийных сил» на территории Украины

10 июля британский министр обороны Джон Гили заявил, что Лондон готов отправить своих солдат в Украину для укрепления режима прекращения огня с Россией в рамках реализации планов «коалиции решительных».