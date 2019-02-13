Миротворческая миссия и "зеленые человечки". Какие темы поднимались на Совете Безопасности ООН Сегодня, 14:52 768 Цей матеріал також доступний українською EPA Заседание накануне созвала Россия EPA

За четыре года на Донбассе зафиксировали 54 тысячи нарушений режима прекращения огня. Среди них – почти 6 тысяч нарушений с использованием Россией запрещенного Минскими договоренностями оружия.



Об этом во время выступления на заседании Совбеза ООН заявил постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко.



Заседание накануне созвала Россия. Поводом стала якобы четвертая годовщина подписания Минских договоренностей. Однако в представительстве Украины в ООН уверены – это очередная "дымовая завеса", целью которой было отвлечь внимание государств-членов ООН от первого комплексного обсуждения в Генеральной Ассамблее российской агрессии против Украины. Специальное заседание запланировано на 20 февраля – в пятую годовщину начала конфликта.



Миротворческая миссия

Во время выступления на заседании Совбеза ООН постпред Украины Владимир Ельченко заявил, что с 2015 года Россия 18 раз саботировала введение режима прекращения огня. Украина же настаивает на Миротворческой миссии под эгидой ООН.

Миротворческая операция под эгидой ООН может вернуть мир в Украину

"В 2018 году было 153 случая незаконного пересечения российско-украинской границы железнодорожным транспортом или автотранспортом, которые были нагружены вооружением. В 2019 году 19 таких случаев уже зафиксировано лишь за два месяца, представьте себе. Вот почему мы считаем, что Миротворческая операция под эгидой ООН может вернуть мир в Украину. Мы хотим продолжать обсуждение этой инициативы. Для Украины это важно, чтобы любое решение о проведении Миротворческой миссии на Донбассе имело мандат над всей оккупированной территорией", – отметил Ельченко.

На оккупированной части Донбасса находится более 35 тысяч представителей российских вооруженных формирований, которые курируют более 2 тысяч регулярных военных России, добавил Ельченко. Он также напомнил, что Украина 13 раз предлагала Москве обменять украинских политзаключенных в РФ и на оккупированных территориях на российских, которые осуждены в Украине за преступления против территориальной целостности и суверенитета. Однако ответа нет.



Миф о "зеленых человечках"

Российский миф о "зеленых человечках" и "внутреннем украинском конфликте" не соответствует действительности, ведь Крым и Донбасс захватили и оккупируют российские солдаты, а Россия скрывает правду об этом, заявил во время заседания Совбеза ООН представитель Германии Кристоф Хойзген.

Российские солдаты непосредственно были вовлечены в оккупацию

Российские военные были непосредственно вовлечены в оккупацию Крыма, Донецка и Луганска, сказал немецкий дипломат. Он также напомнил, что Россия нарушила обязательства по суверенитету Украины по Будапештскому меморандуму и соглашение об Азовском море. Так же, как и Минские договоренности о прекращении огня. А вот Украина приняла ряд законодательных элементов, предусмотренных Минскими соглашениями.

"Василий (представитель РФ в Совбезе ООН Василий Небензя – ред.) опять же сказал, что это был мятеж, это было внутреннее желание свергнуть правительство. Мы должны понять, что это было российское вторжение, что российские солдаты непосредственно были вовлечены в оккупацию. Итак, Донбасс остается оккупированным. И те "зеленые человечки", они непосредственно сыграли важную там роль, и они были русскими солдатами. Многие российские военные были убиты, и в российских средствах массовой информации, в российском сегменте интернета было много критики", – отметил Хойзен.

Российский представитель

Российский представитель Василий Небензя на Совбезе ООН заявил, что Украина стала "сырьевым придатком" Европейского Союза и поставщиком рабочей силы для ЕС. Оценивал и экономическую ситуацию в Украине. Говорил также о выборах и о церкви.

"Не будут открыты избирательные участки в России, и таким образом большое количество граждан не получит возможность проголосовать. И, конечно, люди на Донбассе не смогут проголосовать. Мы видим, что Киев будто пытается заботиться о своих гражданах, но в то же время устанавливает экономическую блокаду донецкого региона. Так что те, кто находится здесь, скажите мне, пожалуйста, какие демократические изменения произошли в Украине? Православная церковь захватывается с помощью власти. В Украине забыли, что церковь отделена от государства, это записано в Конституции", – заявил Небензя.

Напомнить контекст конфликта

Украина в ООН решила напомнить о контексте конфликта на Донбассе в том числе и для новых членов Совбеза. Такое мнение в эфире Радио НВ выразила кандидат политических наук, член правления Совета внешней политики Украинская призма Анна Шелест.

"То есть это была попытка рассеять внимание к тем проблемам, которые существуют, и, возможно, представить в собственном свете. Мне кажется, что Российской Федерации эта цель все же не удалась. Поэтому украинские заявления и заявления наших партнеров следует оценивать под тем углом, насколько удалось все же перевернуть внимание от российской постановки вопроса к тому, что есть на самом деле и в Крыму, и вокруг всех других вопросов", – подчеркнула Шелест.

Эксперт отметила, что немецкий представитель присоединился к коллективной работе, чтобы напомнить миру, что ситуация на Донбассе не улучшается. А целью России было отвлечь внимание от заседания в рамках Генеральной ассамблеи, которое состоится через неделю.

Гуманитарные вопросы

В ООН создали объединенный фонд гуманитарной помощи Украине и призвали доноров присоединиться к нему, чтобы помочь жителям Донбасса. Об этом на специальном заседании ООН относительно Плана гуманитарной помощи на востоке Украины на 2019 год заявила помощница генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Урсула Мюллер.

Условия пересечения должны быть улучшены

Несколько стран уже перевели деньги в фонд, сообщила Мюллер. Согласно плану, гуманитарные операции на сумму 162 миллионов долларов были определены как критически необходимые для решения насущных проблем более двух миллионов человек в этом году.

В то же время помощница генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам обратила внимание на ситуацию с пунктами пересечения на линии разграничения. Она отметила, что условия пересечения должны быть улучшены.

"Сдвиг в этом направлении уже есть, но обе стороны должны сделать больше. Во всей Луганской области гражданское население может пересекать линию разграничения лишь на одном пункте через пешеходный мост в Станице Луганской. Но этого элементарно недостаточно. В условиях суровой украинской зимы очень важно, чтобы на пунктах пропуска были усовершенствованы услуги, которыми пользуются люди. Потому что ждать приходится по несколько часов. В этом году уже 10 человек умерли во время пересечения линии разграничения. Подавляющее большинство из них – пожилые люди", – отметила Мюллер.