«Их подготовил Китай». Что дал Украине визит «миротворческой миссии» государств Африки и какие проблемы показал? Интервью NV 17 июня, 19:16 NV Премиум Президент Украины Владимир Зеленский и главы государств-участников «миротворческой миссии» Африки в Киеве, 16 июня 2023 года (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Юрий Олейник, руководитель исследовательских программ Негосударственного аналитического центра «Украинские студии стратегических исследований», рассказал в интервью Radio NV, как делегация африканских государств была фактически «подготовлена» Китаем для донесения предложений в духе мнений Пекина.

— Мы следили вчера за визитом лидеров африканских стран. <...> И как мне показалось, визитом или результатами этого визита украинская сторона не очень довольна. Но, возможно, вы видели какие-то другие признаки?

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— Конечно, недовольна, там не ожидалось какого-то сильного прорыва. Мы должны понимать, что те страны, которые приехали, там большинство государств, особенно Южная Африка, это достаточно такие пророссийские страны, с пророссийским влиянием. Проукраинские — это частично Замбия, более нейтральная, Египет пытается маневрировать между сторонами, условно говоря, мирового конфликта сейчас. Но все-таки главный там был, конечно, инициатор — Южная Африка, которая пытается показать свой нейтралитет. Были обвинения, что она и оружие России поставляла, и военные учения проводились совместные.