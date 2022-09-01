Сумасшествие кремлевского режима. Депутат Госдумы РФ приехал в оккупированный Луганск и призвал убить Зеленского — видео

1 сентября, 12:52
Поделиться:
Миронов приехал в оккупированный Луганск (Фото:t.me/mironovonline)

Миронов приехал в оккупированный Луганск (Фото:t.me/mironovonline)

Депутат Госдумы страны-агрессора РФ Сергей Миронов сделал бредовое заявление о «нацизме» в Украине и призвал убить президента Украины Владимира Зеленского.

«При проведении контртеррористической операции одна из основных целей — это ликвидация предводителей бандоформирований», — сказал он.

Читайте также:
«Ложный человек». Как Путин стал диктатором и кто может влиять на его поведение — объясняет психолог. Интервью

Представитель кремлевского режима соврал, что Зеленский якобы «руководитель нацистского государства и главный террорист».

Видео дня

По его словам, так называемая «денацификация» Украины без убийства Зеленского «выполнена не будет».

В среду, 31 августа, Миронов приехал в оккупированный Луганск.

https://www.youtube.com/watch?v=7cW6VpInkGc
https://www.youtube.com/watch?v=RtIy1eYtXpc&t=16s
Редактор: Дарья Колесниченко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Россия Владимир Зеленский Война России против Украины

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X