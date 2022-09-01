Сумасшествие кремлевского режима. Депутат Госдумы РФ приехал в оккупированный Луганск и призвал убить Зеленского — видео 1 сентября, 12:52 Миронов приехал в оккупированный Луганск (Фото:t.me/mironovonline)

Депутат Госдумы страны-агрессора РФ Сергей Миронов сделал бредовое заявление о «нацизме» в Украине и призвал убить президента Украины Владимира Зеленского.

«При проведении контртеррористической операции одна из основных целей — это ликвидация предводителей бандоформирований», — сказал он.

Представитель кремлевского режима соврал, что Зеленский якобы «руководитель нацистского государства и главный террорист».

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По его словам, так называемая «денацификация» Украины без убийства Зеленского «выполнена не будет».

В среду, 31 августа, Миронов приехал в оккупированный Луганск.

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